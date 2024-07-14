Необычное варенье из сладкого болгарского перца: подробный рецепт приготовления вкусного соуса

Как приготовить варенье из болгарского перца: пошаговый рецепт

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Варенье, приготовленное не из привычных фруктов и ягод, а из сладкого болгарского перца, скорее можно назвать соусом с приятным кисло-сладким вкусом. Оно прекрасно сочетается с десертами, а также с рыбными и мясными блюдами.

Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, PDM

Кроме того, варенье из перца отлично подходит к тостам и несладкой выпечке, превращая их в аппетитную закуску.

Для приготовления этой необычной заготовки нужно взять 2 кг болгарского перца. Важно, чтобы овощи не были перезрелыми.

Сладкий перец следует помыть, удалить плодоножки и семена, затем нарезать кубиками.

Переложите нарезанный перец в кастрюлю, добавьте 1 стакан воды, 0,5 кг сахара и 2 г лимонной кислоты.

Дождитесь закипания содержимого кастрюли, затем продолжайте варить на небольшом огне до готовности, постоянно помешивая, чтобы не испортить вкус варенья.

Разлейте горячий соус по полулитровым банкам и закройте крышками.