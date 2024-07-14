Необычное варенье из сладкого болгарского перца: подробный рецепт приготовления вкусного соуса

Варенье, приготовленное не из привычных фруктов и ягод, а из сладкого болгарского перца, скорее можно назвать соусом с приятным кисло-сладким вкусом. Оно прекрасно сочетается с десертами, а также с рыбными и мясными блюдами.
Кроме того, варенье из перца отлично подходит к тостам и несладкой выпечке, превращая их в аппетитную закуску.
Для приготовления этой необычной заготовки нужно взять 2 кг болгарского перца. Важно, чтобы овощи не были перезрелыми.
Сладкий перец следует помыть, удалить плодоножки и семена, затем нарезать кубиками.
Переложите нарезанный перец в кастрюлю, добавьте 1 стакан воды, 0,5 кг сахара и 2 г лимонной кислоты.
Дождитесь закипания содержимого кастрюли, затем продолжайте варить на небольшом огне до готовности, постоянно помешивая, чтобы не испортить вкус варенья.
Разлейте горячий соус по полулитровым банкам и закройте крышками.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.