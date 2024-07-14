Как приготовить идеальный пышный омлет, который сохраняет форму и вкус после подачи к столу

Необычный рецепт омлета, который покорит любого

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Не каждый повар способен каждый раз подавать к столу пышный омлет, который сохраняет свою форму и после сервировки. Многое зависит от качества ингредиентов, поэтому важно выбирать свежие домашние яйца. Также необходимо учитывать пропорции и технику приготовления.

Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Если вы хотите порадовать своих близких необычайно пышным блюдом, попробуйте этот уникальный рецепт.

Ингредиенты

2 свежих куриных яйца

Стакан молока средней жирности

Соль по вкусу

Кубик сливочного масла (размер "бутербродный")

Приготовление

Аккуратно разбейте яйца в глубокую миску, следя за тем, чтобы не попала скорлупа. Добавьте указанное количество молока и тщательно перемешайте. Не стремитесь добиться пены, ведь мы не готовим выпечку. Добавьте соль и масло.

Теперь начинается основной этап готовки.

Налейте в большую кастрюлю небольшое количество воды и поставьте на огонь. В эту кастрюлю поместите ёмкость с омлетной смесью. Когда вода закипит, накройте крышкой и варите 15 минут.

После этого пышный и аппетитный омлет можно подавать к столу.