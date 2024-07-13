Французская галета с начинкой из маскарпоне и спелых абрикосов: пирог со вкусом лета

Галета с абрикосами по этому рецепту обязательно войдёт в список вашей любимой летней выпечки — настолько она проста в приготовлении и изумительна на вкус. Рассыпчатое и хрустящее песочное тесто идеально подчёркивает сладость сочных абрикосов и сливочную нежность сыра маскарпоне. Совет: чтобы усилить ореховый вкус галеты и аромат абрикосов, часть муки замените на миндальную.
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Ингредиенты:
Мука пшеничная — 240 г.
Сливочное масло — 150 г.
Сметана — 100 мл.
Сахар — 30 г.
Соль — 0,5 ч. л.
Для начинки:
Маскарпоне или другой сливочный сыр — 200 г.
Сахарная пудра — 40 г.
Желток — 3 шт.
Спелые, но не перезревшие абрикосы — 350 г.
Сахар — 40 г.
Приготовление:
В миске смешать муку, сахар и соль.
Добавить натёртое на крупной тёрке холодное сливочное масло, растереть его с мучной смесью.
Добавить сметану и замесить эластичное тесто. Обернуть его пищевой пленкой и убрать в холодильник на полчаса.
Смешать маскарпоне, 2 желтка и сахарную пудру.
Нарезать абрикосы кусочками.
Достать тесто и раскатать на посыпанной мукой поверхности круг толщиной 4-5 мм. Перенести круг на противень, застеленный бумагой для выпечки или силиконовым ковриком.
Распределить сырную смесь по тесту. Сверху выложить нарезанные абрикосы и посыпать сахаром. Оставить свободным 2-3-сантиметровый край теста.
Защипнуть край галеты по кругу, чтобы образовался бортик. Смазать край желтком и посыпать сахаром.
Выпекать галету в разогретой до 180 °С духовке 20-25 минут, пока тесто не приобретёт золотистый цвет.