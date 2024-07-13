Французская галета с начинкой из маскарпоне и спелых абрикосов: пирог со вкусом лета

Галета с маскарпоне и свежими абрикосами: летний песочный пирог

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Галета с абрикосами по этому рецепту обязательно войдёт в список вашей любимой летней выпечки — настолько она проста в приготовлении и изумительна на вкус. Рассыпчатое и хрустящее песочное тесто идеально подчёркивает сладость сочных абрикосов и сливочную нежность сыра маскарпоне. Совет: чтобы усилить ореховый вкус галеты и аромат абрикосов, часть муки замените на миндальную.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Ингредиенты:

Мука пшеничная — 240 г.

Сливочное масло — 150 г.

Сметана — 100 мл.

Сахар — 30 г.

Соль — 0,5 ч. л.

Для начинки:

Маскарпоне или другой сливочный сыр — 200 г.

Сахарная пудра — 40 г.

Желток — 3 шт.

Спелые, но не перезревшие абрикосы — 350 г.

Сахар — 40 г.

‍ Приготовление:

В миске смешать муку, сахар и соль. Добавить натёртое на крупной тёрке холодное сливочное масло, растереть его с мучной смесью. Добавить сметану и замесить эластичное тесто. Обернуть его пищевой пленкой и убрать в холодильник на полчаса. Смешать маскарпоне, 2 желтка и сахарную пудру. Нарезать абрикосы кусочками. Достать тесто и раскатать на посыпанной мукой поверхности круг толщиной 4-5 мм. Перенести круг на противень, застеленный бумагой для выпечки или силиконовым ковриком. Распределить сырную смесь по тесту. Сверху выложить нарезанные абрикосы и посыпать сахаром. Оставить свободным 2-3-сантиметровый край теста. Защипнуть край галеты по кругу, чтобы образовался бортик. Смазать край желтком и посыпать сахаром. Выпекать галету в разогретой до 180 °С духовке 20-25 минут, пока тесто не приобретёт золотистый цвет.

Bon appétit!