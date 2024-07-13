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Французская галета с начинкой из маскарпоне и спелых абрикосов: пирог со вкусом лета

Галета с маскарпоне и свежими абрикосами: летний песочный пирог

2:05
Еда

Галета с абрикосами по этому рецепту обязательно войдёт в список вашей любимой летней выпечки — настолько она проста в приготовлении и изумительна на вкус. Рассыпчатое и хрустящее песочное тесто идеально подчёркивает сладость сочных абрикосов и сливочную нежность сыра маскарпоне. Совет: чтобы усилить ореховый вкус галеты и аромат абрикосов, часть муки замените на миндальную.

Галета с маскарпоне и свежими абрикосами: летний песочный пирог
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная — 240 г.
  • Сливочное масло — 150 г.
  • Сметана — 100 мл.
  • Сахар — 30 г.
  • Соль — 0,5 ч. л.

Для начинки:

  • Маскарпоне или другой сливочный сыр — 200 г.
  • Сахарная пудра — 40 г.
  • Желток — 3 шт.
  • Спелые, но не перезревшие абрикосы — 350 г.
  • Сахар — 40 г.

‍ Приготовление:

  1. В миске смешать муку, сахар и соль.
  2. Добавить натёртое на крупной тёрке холодное сливочное масло, растереть его с мучной смесью.
  3. Добавить сметану и замесить эластичное тесто. Обернуть его пищевой пленкой и убрать в холодильник на полчаса.
  4. Смешать маскарпоне, 2 желтка и сахарную пудру.
  5. Нарезать абрикосы кусочками.
  6. Достать тесто и раскатать на посыпанной мукой поверхности круг толщиной 4-5 мм. Перенести круг на противень, застеленный бумагой для выпечки или силиконовым ковриком.
  7. Распределить сырную смесь по тесту. Сверху выложить нарезанные абрикосы и посыпать сахаром. Оставить свободным 2-3-сантиметровый край теста.
  8. Защипнуть край галеты по кругу, чтобы образовался бортик. Смазать край желтком и посыпать сахаром.
  9. Выпекать галету в разогретой до 180 °С духовке 20-25 минут, пока тесто не приобретёт золотистый цвет.

Bon appétit!

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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