Лодочки из цукини, запечённые с курицей и овощами под сырной корочкой: рецепт для настоящих гурманов

Кабачок — простой и бесхитростный овощ, но вы ошибаетесь, если считаете его скучным. С кабачком можно приготовить множество интересных и даже изысканных блюд. Предлагаем вам побаловать себя и близких вкусным летним ужином — запечёнными лодочками из цукини с курицей и овощами под аппетитной сырной корочкой. А главное — это совсем несложно.
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Ингредиенты:
Молодые цукини или обычные кабачки — 2 шт.
Куриное филе — 250 г.
Лук репчатый — 90 г.
Перец болгарский красный — 100 г.
Помидоры — 100 г.
Морковь — 70 г.
Сыр твёрдый — 50 г.
Сметана или йогурт — 50 г.
Чеснок — 1 зубчик.
Соль — ½ ч. ложки.
Перец чёрный молотый — 1/8 ч. ложки.
Базилик свежий — несколько листочков.
Масло растительное — 2 ст. ложки.
Приготовление:
Овощи помыть. У кабачков отрезать хвостики, разрезать вдоль на две части, ложкой удалить внутренности.
Куриное филе нарезать мелким кубиком.
В сковороде разогреть растительное масло, обжарить курицу на среднем огне, помешивая, в течение 5 минут.
Лук, морковь, сладкий перец и помидоры очистить, нарезать некрупным кубиком. Добавить в сковороду с курицей, жарить ещё 12 минут под крышкой. Добавить соль, перец и мелко нарезанный базилик. Перемешать и снять с огня.
Духовку разогреть до 180 градусов.
Раздавить в миску очищенный зубчик чеснока, туда же натереть сыр на мелкой тёрке, добавить сметану (йогурт). Перемешать до однородности.
На противень или в форму для запекания выложить лодочки из кабачков. Заполнить их курино-овощной начинкой. Сверху смазать сметанно-сырной смесью.
Запекать примерно 35 минут. Признак готовности — если края лодочек стали мягкими.
Готовые лодочки вынуть из духовки, немного остудить и подавать. Приятного аппетита!