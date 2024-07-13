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Лодочки из цукини, запечённые с курицей и овощами под сырной корочкой: рецепт для настоящих гурманов

Фаршированные кабачки с курицей, томатами и сыром в духовке

2:17
Еда

Кабачок — простой и бесхитростный овощ, но вы ошибаетесь, если считаете его скучным. С кабачком можно приготовить множество интересных и даже изысканных блюд. Предлагаем вам побаловать себя и близких вкусным летним ужином — запечёнными лодочками из цукини с курицей и овощами под аппетитной сырной корочкой. А главное — это совсем несложно.

Фаршированные кабачки с курицей, томатами и сыром в духовке
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

  • Молодые цукини или обычные кабачки — 2 шт.
  • Куриное филе — 250 г.
  • Лук репчатый — 90 г.
  • Перец болгарский красный — 100 г.
  • Помидоры — 100 г.
  • Морковь — 70 г.
  • Сыр твёрдый — 50 г.
  • Сметана или йогурт — 50 г.
  • Чеснок — 1 зубчик.
  • Соль — &frac12 ч. ложки.
  • Перец чёрный молотый — 1/8 ч. ложки.
  • Базилик свежий — несколько листочков.
  • Масло растительное — 2 ст. ложки.

Приготовление:

  1. Овощи помыть. У кабачков отрезать хвостики, разрезать вдоль на две части, ложкой удалить внутренности.
  2. Куриное филе нарезать мелким кубиком.
  3. В сковороде разогреть растительное масло, обжарить курицу на среднем огне, помешивая, в течение 5 минут.
  4. Лук, морковь, сладкий перец и помидоры очистить, нарезать некрупным кубиком. Добавить в сковороду с курицей, жарить ещё 12 минут под крышкой. Добавить соль, перец и мелко нарезанный базилик. Перемешать и снять с огня.
  5. Духовку разогреть до 180 градусов.
  6. Раздавить в миску очищенный зубчик чеснока, туда же натереть сыр на мелкой тёрке, добавить сметану (йогурт). Перемешать до однородности.
  7. На противень или в форму для запекания выложить лодочки из кабачков. Заполнить их курино-овощной начинкой. Сверху смазать сметанно-сырной смесью.
  8. Запекать примерно 35 минут. Признак готовности — если края лодочек стали мягкими.

Готовые лодочки вынуть из духовки, немного остудить и подавать. Приятного аппетита!

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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