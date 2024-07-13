Лодочки из цукини, запечённые с курицей и овощами под сырной корочкой: рецепт для настоящих гурманов

Фаршированные кабачки с курицей, томатами и сыром в духовке

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачок — простой и бесхитростный овощ, но вы ошибаетесь, если считаете его скучным. С кабачком можно приготовить множество интересных и даже изысканных блюд. Предлагаем вам побаловать себя и близких вкусным летним ужином — запечёнными лодочками из цукини с курицей и овощами под аппетитной сырной корочкой. А главное — это совсем несложно.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

Молодые цукини или обычные кабачки — 2 шт.

Куриное филе — 250 г.

Лук репчатый — 90 г.

Перец болгарский красный — 100 г.

Помидоры — 100 г.

Морковь — 70 г.

Сыр твёрдый — 50 г.

Сметана или йогурт — 50 г.

Чеснок — 1 зубчик.

Соль — ½ ч. ложки.

Перец чёрный молотый — 1/8 ч. ложки.

Базилик свежий — несколько листочков.

Масло растительное — 2 ст. ложки.

Приготовление:

Овощи помыть. У кабачков отрезать хвостики, разрезать вдоль на две части, ложкой удалить внутренности. Куриное филе нарезать мелким кубиком. В сковороде разогреть растительное масло, обжарить курицу на среднем огне, помешивая, в течение 5 минут. Лук, морковь, сладкий перец и помидоры очистить, нарезать некрупным кубиком. Добавить в сковороду с курицей, жарить ещё 12 минут под крышкой. Добавить соль, перец и мелко нарезанный базилик. Перемешать и снять с огня. Духовку разогреть до 180 градусов. Раздавить в миску очищенный зубчик чеснока, туда же натереть сыр на мелкой тёрке, добавить сметану (йогурт). Перемешать до однородности. На противень или в форму для запекания выложить лодочки из кабачков. Заполнить их курино-овощной начинкой. Сверху смазать сметанно-сырной смесью. Запекать примерно 35 минут. Признак готовности — если края лодочек стали мягкими.

Готовые лодочки вынуть из духовки, немного остудить и подавать. Приятного аппетита!