Зная несколько секретов, вы будете всегда готовить идеальные сырники
Раскрываем главный секрет идеальных сырников
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Главный секрет идеальных сырников — правильно выбрать и подготовить творог.
Фото: commons.wikimedia.org by Cherubic, CC BY-SA 4.0
Лучше выбрать творог с жирностью в 9% и перед началом готовки протереть через мелкое сито, а затем отжать от влаги.
Ингредиенты на 2 порции: 350 г творога, 2 яйца, 6 ст. л. муки, 2 ст. л. сахара, 5 ст. л. растительного масла.
Процесс приготовления:
- В творог добавьте яйца и сахар, хорошо перемешайте.
- Добавьте муку и снова перемешайте.
- Поставьте сковороду на плиту на средний огонь и налейте в неё масло.
- На тарелку насыпьте немного муки. Из творожной массы скатайте несколько одинаковых шариков и обваляйте их в муке.
- Сделайте из них небольшие лепешки и выложите на сковороду.
- Обжарьте сырники 1-2 минуты до золотистой корочки. Затем переверните и обжарьте другую сторону.
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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру