Зная несколько секретов, вы будете всегда готовить идеальные сырники

Раскрываем главный секрет идеальных сырников

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Главный секрет идеальных сырников — правильно выбрать и подготовить творог.

Фото: commons.wikimedia.org by Cherubic, CC BY-SA 4.0

Лучше выбрать творог с жирностью в 9% и перед началом готовки протереть через мелкое сито, а затем отжать от влаги.

Ингредиенты на 2 порции: 350 г творога, 2 яйца, 6 ст. л. муки, 2 ст. л. сахара, 5 ст. л. растительного масла.

Процесс приготовления: