Нежный и в то же время яркий соус, который станет вашим любимчиком

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Пикантный чесночный соус для шаурмы

0:49
Еда

Этот чесночный соус отлично подойдёт для шаурмы и придаст ей пикантности.

Пикантный чесночный соус для шаурмы
Фото: commons.wikimedia.org by Alupus, CC BY-SA 3.0

На 4 порции понадобится: 200 мл сметаны или натурального йогурта, 3 зубчика чеснока, 1 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. столового уксуса (9%), 1 ч. л. горчицы, зелень, перец чёрный молотый и соль — по вкусу

Время приготовления: 40 минут.

1. Сметану выложите в чашку. Добавьте в сметану уксус, горчицу, мелко порубленный чеснок и зелень, выжмите лимонный сок. Посолите и поперчите по вкусу.
2. Перемешайте до однородности.
3. Накройте чашку пищевой плёнкой и поставьте в холодильник на 30 минут.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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