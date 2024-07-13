Нежный и в то же время яркий соус, который станет вашим любимчиком

Этот чесночный соус отлично подойдёт для шаурмы и придаст ей пикантности.
На 4 порции понадобится: 200 мл сметаны или натурального йогурта, 3 зубчика чеснока, 1 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. столового уксуса (9%), 1 ч. л. горчицы, зелень, перец чёрный молотый и соль — по вкусу
Время приготовления: 40 минут.
1. Сметану выложите в чашку. Добавьте в сметану уксус, горчицу, мелко порубленный чеснок и зелень, выжмите лимонный сок. Посолите и поперчите по вкусу.
2. Перемешайте до однородности.
3. Накройте чашку пищевой плёнкой и поставьте в холодильник на 30 минут.
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