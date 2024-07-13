Как приготовить холодный чай в летнюю жару

Рецепт освежающего холодного чая

0:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию рецепт холодного чая. Напиток поможет утолить жажду в летнюю жару. Рассказываем, как приготовить этот освежающий чай.

Фото: freepik.com by 8photo, PDM

Ингредиенты:

Вода — 1 л

Чёрный чай — 4 пакетика

Мята — 50 г

Лимон — 1 шт.

Апельсин — 1 шт.

Лёд — по вкусу

Сахар — по вкусу

Приготовление:

1. Заварить пакетики чая в объёмной ёмкости.

2. Добавить лимонный и апельсиновый сок, сахар. Перемешать.

3. Залить холодной водой и убрать в холодильник.

4. Когда чай остудится, добавить в него кусочки лимона и апельсина, листики мяты и лёд. Напиток готов к употреблению.