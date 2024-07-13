Как приготовить холодный чай в летнюю жару

Представляем вашему вниманию рецепт холодного чая. Напиток поможет утолить жажду в летнюю жару. Рассказываем, как приготовить этот освежающий чай.
1. Заварить пакетики чая в объёмной ёмкости.
2. Добавить лимонный и апельсиновый сок, сахар. Перемешать.
3. Залить холодной водой и убрать в холодильник.
4. Когда чай остудится, добавить в него кусочки лимона и апельсина, листики мяты и лёд. Напиток готов к употреблению.
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