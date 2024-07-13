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Как приготовить холодный чай в летнюю жару

Рецепт освежающего холодного чая

0:48
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт холодного чая. Напиток поможет утолить жажду в летнюю жару. Рассказываем, как приготовить этот освежающий чай.

Рецепт освежающего холодного чая
Фото: freepik.com by 8photo, PDM

Ингредиенты:

  • Вода — 1 л
  • Чёрный чай — 4 пакетика
  • Мята — 50 г
  • Лимон — 1 шт.
  • Апельсин — 1 шт.
  • Лёд — по вкусу
  • Сахар — по вкусу

Приготовление:

1. Заварить пакетики чая в объёмной ёмкости.

2. Добавить лимонный и апельсиновый сок, сахар. Перемешать. 

3. Залить холодной водой и убрать в холодильник. 

4. Когда чай остудится, добавить в него кусочки лимона и апельсина, листики мяты и лёд. Напиток готов к употреблению.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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