Дети будут в восторге: рецепт самодельных ирисок

Может показаться, что приготовление конфет в домашних условиях является трудной задачей. Однако сделать ириски довольно легко — понадобится только 4 ингредиента. Рассказываем, как приготовить эти конфеты, которые понравятся не только детям, но и взрослым.
1. В ёмкость добавить сметану и сахар, а затем перемешать. Довести до кипения. При этом раз в минуту смесь следует помешивать.
2. Когда масса начнёт густеть и темнеть, добавить сливочное масло. Перемешать.
3. Разлить массу по формочкам, предварительно смазанных растительным маслом. Остудить при комнатной температуре, а затем поместить в холодильник примерно на полтора часа. Ириски готовы!
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