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Дети будут в восторге: рецепт самодельных ирисок

Готовим ириски в домашних условиях — понадобится 4 ингредиента

1:00
Еда

Может показаться, что приготовление конфет в домашних условиях является трудной задачей. Однако сделать ириски довольно легко — понадобится только 4 ингредиента. Рассказываем, как приготовить эти конфеты, которые понравятся не только детям, но и взрослым.

Готовим ириски в домашних условиях — понадобится 4 ингредиента
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Ингредиенты:

  • Сметана 20% — 200 г
  • Сливочное масло — 40 г
  • Растительное масло — 1 ст.л.
  • Сахар — 200 г

Приготовление:

1. В ёмкость добавить сметану и сахар, а затем перемешать. Довести до кипения. При этом раз в минуту смесь следует помешивать.

2. Когда масса начнёт густеть и темнеть, добавить сливочное масло. Перемешать.

3. Разлить массу по формочкам, предварительно смазанных растительным маслом. Остудить при комнатной температуре, а затем поместить в холодильник примерно на полтора часа. Ириски готовы!

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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