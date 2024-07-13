Дети будут в восторге: рецепт самодельных ирисок

Готовим ириски в домашних условиях — понадобится 4 ингредиента

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Может показаться, что приготовление конфет в домашних условиях является трудной задачей. Однако сделать ириски довольно легко — понадобится только 4 ингредиента. Рассказываем, как приготовить эти конфеты, которые понравятся не только детям, но и взрослым.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Ингредиенты:

Сметана 20% — 200 г

Сливочное масло — 40 г

Растительное масло — 1 ст.л.

Сахар — 200 г

Приготовление:

1. В ёмкость добавить сметану и сахар, а затем перемешать. Довести до кипения. При этом раз в минуту смесь следует помешивать.

2. Когда масса начнёт густеть и темнеть, добавить сливочное масло. Перемешать.

3. Разлить массу по формочкам, предварительно смазанных растительным маслом. Остудить при комнатной температуре, а затем поместить в холодильник примерно на полтора часа. Ириски готовы!