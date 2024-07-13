Вкуснейшая солянка из тушёной капусты на зиму: простой рецепт закатки

Тушёная капуста по советской традиции называется "солянкой". Её можно заготовить на зиму с добавлением баклажанов или грибов. Закатки хранятся в подвале или погребе, готовятся просто.
Как приготовить:
1. Нашинкуйте капусту тонкой соломкой специальным ножиком для шинковки.
2. Неочищенные баклажаны нарежьте кубиками.
3. Морковь помойте и натрите на тёрке. Репчатый лук порежьте полукольцами.
4. Потушите морковь с половинкой репчатого лука. Положите поджарку в кастрюлю.
5. Капусту добавьте к моркови, помешайте и поставьте на минимальный огонь тушиться 30 минут, накрыв крышкой.
6. Баклажаны обжарьте на растительном масле, добавьте к капусте с репчатым луком.
7. Налейте уксус, добавьте соль и сахар, томатную пасту с лавровым листом и душистым перцем.
8. Тушите овощи до готовности, примерно ещё 30 минут.
9. Готовую солянку разложите в простерилизованные банки до самого верха и закатайте крышками.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.