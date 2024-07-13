Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Назван лучший способ защиты огорода от сорняков: советы дачникам
Netflix выпустил трейлер мини-сериала "Идеальная пара" про загадочное убийство
Россияне стали чаще интересоваться фондовым рынком
Александр Вдовин выиграл суд против хирурга Тимура Хайдарова
АТОР: российские туристы массово выбирают Кубу для отдыха в 2024 году
Подходящее для удалённой работы жилье на 10-15% дороже, сообщил риелтор Бондарев
Три самых преданных породы собак в мире
Nintendo добавила Баскетбол в Nintendo Switch Sports с новым бесплатным обновлением
Как предотвратить нагрев салона автомобиля на открытом солнце
Вкуснейшая солянка из тушёной капусты на зиму: простой рецепт закатки

Рецепт закатки на зиму из тушёной капусты с баклажанами

1:39
Еда

Тушёная капуста по советской традиции называется "солянкой". Её можно заготовить на зиму с добавлением баклажанов или грибов. Закатки хранятся в подвале или погребе, готовятся просто.

Рецепт закатки на зиму из тушёной капусты с баклажанами
Фото: starrenvironmental. com by Forest & Kim Starr, CC BY 3.0

Ингредиенты

  • 2 кг капусты;
  • 1 кг баклажанов;
  • 1 кг лука;
  • 0,5 кг моркови;
  • 150 мл томатной пасты;
  • 0,5 стакана уксуса;
  • 0,5 стакана масла;
  • 1/3 стакана сахара;
  • 2 ст. л. соли;
  • 5 штук лаврового листа;
  • 10 горошин перца.

Как приготовить:

1. Нашинкуйте капусту тонкой соломкой специальным ножиком для шинковки.
2. Неочищенные баклажаны нарежьте кубиками.
3. Морковь помойте и натрите на тёрке. Репчатый лук порежьте полукольцами.
4. Потушите морковь с половинкой репчатого лука. Положите поджарку в кастрюлю.
5. Капусту добавьте к моркови, помешайте и поставьте на минимальный огонь тушиться 30 минут, накрыв крышкой.
6. Баклажаны обжарьте на растительном масле, добавьте к капусте с репчатым луком.
7. Налейте уксус, добавьте соль и сахар, томатную пасту с лавровым листом и душистым перцем.
8. Тушите овощи до готовности, примерно ещё 30 минут.
9. Готовую солянку разложите в простерилизованные банки до самого верха и закатайте крышками.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Какие цветы посеять в июле: 90% дачников и вовсе об этом не знают

Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.

Какие цветы стоит посадить в июле
Татьяна Брухунова поделилась кадрами из путешествия
Жена Евгения Петросяна показала фото со своего семейного путешествия с мужем и сыном Ваганом
Откройте мир пудровых ароматов: нежность, элегантность и мягкость в каждой капле парфюма
Станислав Садальский раскритиковал переименование театра Виктюка: "Нонсенс"
Российская армия зашла в центр Новосёловки Первой под Авдеевкой Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Повышаем урожайность тыквы: простые и эффективные способы
Нашатырный спирт для пышного укропа: как приготовить раствор для опрыскивания
Варенье-пятиминутка из чёрной смородины: варится в один приём всего несколько минут
Варенье-пятиминутка из чёрной смородины: варится в один приём всего несколько минут
Последние материалы
Подходящее для удалённой работы жилье на 10-15% дороже, сообщил риелтор Бондарев
Три самых преданных породы собак в мире
Nintendo добавила Баскетбол в Nintendo Switch Sports с новым бесплатным обновлением
Как предотвратить нагрев салона автомобиля на открытом солнце
Что такое невидимое контурирование и как его делать правильно
Современные методики коррекции подбородка: от ботокса до массажей
Виктория Боня перессорилась со всеми на шоу "Выжить в Дубае"
Шахта "Комсомолец Донбасса" добыла 100-миллионную тонну угля
Французская комедия "Отпуск не по-детски" с Жаном Рено выходит в российский прокат
Это удобрение дачники просто обожают: универсальное и не стоит ни копейки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников