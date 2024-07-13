Вкуснейшая солянка из тушёной капусты на зиму: простой рецепт закатки

Рецепт закатки на зиму из тушёной капусты с баклажанами

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Тушёная капуста по советской традиции называется "солянкой". Её можно заготовить на зиму с добавлением баклажанов или грибов. Закатки хранятся в подвале или погребе, готовятся просто.

Фото: starrenvironmental. com by Forest & Kim Starr, CC BY 3.0

Ингредиенты

2 кг капусты;

1 кг баклажанов;

1 кг лука;

0,5 кг моркови;

150 мл томатной пасты;

0,5 стакана уксуса;

0,5 стакана масла;

1/3 стакана сахара;

2 ст. л. соли;

5 штук лаврового листа;

10 горошин перца.

Как приготовить:

1. Нашинкуйте капусту тонкой соломкой специальным ножиком для шинковки.

2. Неочищенные баклажаны нарежьте кубиками.

3. Морковь помойте и натрите на тёрке. Репчатый лук порежьте полукольцами.

4. Потушите морковь с половинкой репчатого лука. Положите поджарку в кастрюлю.

5. Капусту добавьте к моркови, помешайте и поставьте на минимальный огонь тушиться 30 минут, накрыв крышкой.

6. Баклажаны обжарьте на растительном масле, добавьте к капусте с репчатым луком.

7. Налейте уксус, добавьте соль и сахар, томатную пасту с лавровым листом и душистым перцем.

8. Тушите овощи до готовности, примерно ещё 30 минут.

9. Готовую солянку разложите в простерилизованные банки до самого верха и закатайте крышками.