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Вот как можно сохранить свежесть салатов: кухонные лайфхаки

Проверенные способы, как сохранить свежесть салатов

1:45
Еда

Иногда проще заранее приготовить огромную миску салата, но не всегда легко сохранить его свежим в течение длительного времени.

Проверенные способы, как сохранить свежесть салатов
Фото: commons.wikimedia.org by Melaad2009, CC BY-SA 4.0

Хоть разные салаты, как правило, имеют разные ингредиенты, есть несколько общих советов, которые помогут вам сохранить их свежими в течение длительного времени.

Контейнер для хранения

Выберите герметичный контейнер или закрывающийся пластиковый пакет для хранения салата. Этот контейнер должен плотно закрываться, чтобы предотвратить попадание воздуха, так как его воздействие может ускорить увядание салата.

Высушите зелень

Перед хранением важно убедиться, что зелень салата сухая. Избыток влаги может привести к размоканию салата. Промокните зелень бумажным полотенцем, чтобы удалить влагу.

Раздельные ингредиенты

Если ваш салат содержит такие ингредиенты, как помидоры, огурцы или заправка, лучше хранить их отдельно от зелени, пока вы не будете готовы к употреблению.

Заблаговременное смешивание этих ингредиентов может привести к более быстрому увяданию зелени.

Охлаждение

Храните герметичный контейнер для салата в холодильнике. Прохладная температура помогает замедлить увядание зелени и сохраняет свежесть салата.

Убедитесь, что в вашем холодильнике установлена правильная температура, которая обычно составляет около 1-4 °C.

Избегайте заправки до подачи на стол

Если вы планируете наслаждаться салатом несколько дней, рекомендуется добавлять заправку непосредственно перед едой.

Храните заправку отдельно и сбрызните ею салат, когда будете готовы его употребить.


 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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