Секрет невероятно вкусного борща: сразу после приготовления добавьте в суп именно это и подождите 15 минут

Раскрыт секрет невероятно вкусного борща

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите значительно улучшить вкус борща? Попробуйте использовать одну секретную добавку!

Фото: upload.wikimedia.org by Ата, CC0

Эта добавка состоит из доступных ингредиентов и легко готовится. Добавление этой смеси в суп заметно улучшит его вкусовые качества.

Однако, чтобы добавка проявила свой эффект, гурману нужно подождать около пятнадцати минут.

Добавка, улучшающая вкус борща, состоит из двух компонентов: сала и чеснока. Первый ингредиент нужно нарезать маленькими кубиками и положить в чашу блендера.

Туда же добавляются несколько зубчиков чеснока. Дополнительно можно использовать укроп или петрушку.

Все ингредиенты следует измельчить в блендере до однородной массы, которая и станет той самой добавкой, превращающей борщ в кулинарный шедевр.

Когда суп будет практически готов, добавьте в кастрюлю приготовленную сало-чесночную смесь (2 столовые ложки будут вполне достаточно).

Важно: не торопитесь есть борщ сразу после добавления этой массы. Дайте ему настояться хотя бы 15 минут.

Иными словами, супу нужно время, чтобы настояться. Без этого добавка, скорее всего, не раскроет полностью свои вкусовые качества, и блюдо не приобретет необходимые вкусовые нотки.