Самый вкусный салат из селедки: пальчики оближешь

Домохозяйки поделились рецептом салата из селедки

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы не знаете, как использовать филе сельди из холодильника?

Фото: flickr.com by Atle Grimsby, CC BY 2.0

Обратите внимание на этот интересный рецепт!

Сельдь может стать основой для вкусного салата. Причем это не привычная всем сельдь под шубой.

Варить ничего не нужно. Блюдо готовится быстро из доступных продуктов и получается невероятно вкусным. Этот салат станет хитом на праздничном столе и любимым блюдом вашей семьи.

Рецепт салата из сельди

Возьмите две луковицы и нарежьте их полукольцами.

Поместите нарезанный лук в глубокую емкость.

Добавьте щепотку соли, чайную ложку сахара, нарезанные укроп и петрушку, чайную ложку прованских трав.

Хорошо перемешайте и оставьте на 15 минут.

Смешайте настоявшийся лук с 400 граммами нарезанного филе сельди.

Заправьте салат смесью из 3 столовых ложек растительного масла, 3 столовых ложек лимонного сока и 2 столовых ложек горчицы.

Готово! Всё очень просто, но при этом невероятно вкусно!