Как приготовить классический мохито с ромом за 5 минут: пошаговый рецепт от Джейми Оливера

Вкуснейший мохито за 5 минут: классический рецепт от Джейми Оливера

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Лето и мохито неразлучны. Рецептов этого легендарного коктейля великое множество, но классический вариант остаётся абсолютным хитом. Приготовьте его за 5 минут по рецепту знаменитого британского повара, ресторатора и телеведущего Джейми Оливера.

Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, PDM

Ингредиенты:

Лайм - 1/2 шт.

Мята - 7-8 свежих листьев.

Сахар - 1 десертная ложка.

Белый ром - 50 мл.

Дроблёный лёд.

Минеральная вода.

Веточка свежей мяты для украшения.

Приготовление:

Разрежьте половинку лайма на четыре части и бросьте в стакан прямо с цедрой. Добавьте мяту, предварительно немного помяв её в руке, чтобы листья запахли. Добавьте сахар. Подавите лайм мадлером или пестиком, чтобы выжать сок. Влейте ром. Заполните стакан дроблёным льдом наполовину и залейте содовой на 2/3. Аккуратно перемешайте, чтобы сахар растворился. Насыпьте лёд доверху. Протрите веточкой мяты края стакана и украсьте ею мохито.

Коктейль готов к употреблению. Наслаждайтесь!