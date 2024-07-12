Как приготовить классический мохито с ромом за 5 минут: пошаговый рецепт от Джейми Оливера

Лето и мохито неразлучны. Рецептов этого легендарного коктейля великое множество, но классический вариант остаётся абсолютным хитом. Приготовьте его за 5 минут по рецепту знаменитого британского повара, ресторатора и телеведущего Джейми Оливера.
Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, PDM
Ингредиенты:
Лайм - 1/2 шт.
Мята - 7-8 свежих листьев.
Сахар - 1 десертная ложка.
Белый ром - 50 мл.
Дроблёный лёд.
Минеральная вода.
Веточка свежей мяты для украшения.
Приготовление:
Разрежьте половинку лайма на четыре части и бросьте в стакан прямо с цедрой.
Добавьте мяту, предварительно немного помяв её в руке, чтобы листья запахли.
Добавьте сахар.
Подавите лайм мадлером или пестиком, чтобы выжать сок.
Влейте ром.
Заполните стакан дроблёным льдом наполовину и залейте содовой на 2/3.
Аккуратно перемешайте, чтобы сахар растворился.
Насыпьте лёд доверху.
Протрите веточкой мяты края стакана и украсьте ею мохито.