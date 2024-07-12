Как приготовить корн-доги за 20 минут: корейский стритфуд, который сводит с ума весь мир

Вкуснейшие корейские корн-доги: простой рецепт сосисок в кукурузном тесте

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Хрустящее, румяное кукурузное тесто снаружи и сочная сосиска внутри. Безумно вкусное южнокорейское блюдо — корн-дог — покорило сердца миллионов людей и по популярности даст фору американской сосиске в тесте. Приготовить знаменитый стритфуд дома совсем несложно: понадобятся простые и бюджетные ингредиенты и немного времени.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

сосиски — 8 шт.,

мука пшеничная — 1 стакан,

кукурузная мука — 1/4 чашки,

сахар — 2 ст. л.,

разрыхлитель — 1 ст. л.,

соль — 1/2 ч. л.,

яйцо — 1 шт.

молоко — 1 ст.,

растительное масло для жарки,

деревянные шпажки — 8 шт.

Приготовление:

Промокните сосиски бумажным полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу. В глубокой миске смешайте муку, кукурузную муку, сахар, разрыхлитель и соль. Добавьте к смеси яйцо и постепенно вливайте молоко, не прекращая перемешивать. Тесто должно получиться густым, без комочков. Насадите сосиски на шпажки. Посыпьте сосиски мукой, чтобы тесто лучше прилипло, и обмакивайте их в тесто, чтобы получилась равномерная оболочка. Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде или кастрюле. Обжарьте корн-доги с двух сторон до аппетитной золотой корочки. Готовые сосиски выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

Корн-доги можно подавать с кетчупом, сырным, горчичным или любым другим соусом. Приятного аппетита!