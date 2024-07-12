Как приготовить корн-доги за 20 минут: корейский стритфуд, который сводит с ума весь мир

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Вкуснейшие корейские корн-доги: простой рецепт сосисок в кукурузном тесте

1:40
Еда

Хрустящее, румяное кукурузное тесто снаружи и сочная сосиска внутри. Безумно вкусное южнокорейское блюдо — корн-дог — покорило сердца миллионов людей и по популярности даст фору американской сосиске в тесте. Приготовить знаменитый стритфуд дома совсем несложно: понадобятся простые и бюджетные ингредиенты и немного времени.

Вкуснейшие корейские корн-доги: простой рецепт сосисок в кукурузном тесте
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • сосиски — 8 шт.,
  • мука пшеничная — 1 стакан,
  • кукурузная мука — 1/4 чашки,
  • сахар — 2 ст. л.,
  • разрыхлитель — 1 ст. л.,
  • соль — 1/2 ч. л.,
  • яйцо — 1 шт.
  • молоко — 1 ст.,
  • растительное масло для жарки,
  • деревянные шпажки — 8 шт.

Приготовление:

  1. Промокните сосиски бумажным полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу.
  2. В глубокой миске смешайте муку, кукурузную муку, сахар, разрыхлитель и соль.
  3. Добавьте к смеси яйцо и постепенно вливайте молоко, не прекращая перемешивать. Тесто должно получиться густым, без комочков.
  4. Насадите сосиски на шпажки.
  5. Посыпьте сосиски мукой, чтобы тесто лучше прилипло, и обмакивайте их в тесто, чтобы получилась равномерная оболочка.
  6. Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде или кастрюле. Обжарьте корн-доги с двух сторон до аппетитной золотой корочки.
  7. Готовые сосиски выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

Корн-доги можно подавать с кетчупом, сырным, горчичным или любым другим соусом. Приятного аппетита!

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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