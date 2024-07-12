Как приготовить корн-доги за 20 минут: корейский стритфуд, который сводит с ума весь мир

Хрустящее, румяное кукурузное тесто снаружи и сочная сосиска внутри. Безумно вкусное южнокорейское блюдо — корн-дог — покорило сердца миллионов людей и по популярности даст фору американской сосиске в тесте. Приготовить знаменитый стритфуд дома совсем несложно: понадобятся простые и бюджетные ингредиенты и немного времени.
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Ингредиенты:
сосиски — 8 шт.,
мука пшеничная — 1 стакан,
кукурузная мука — 1/4 чашки,
сахар — 2 ст. л.,
разрыхлитель — 1 ст. л.,
соль — 1/2 ч. л.,
яйцо — 1 шт.
молоко — 1 ст.,
растительное масло для жарки,
деревянные шпажки — 8 шт.
Приготовление:
Промокните сосиски бумажным полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу.
В глубокой миске смешайте муку, кукурузную муку, сахар, разрыхлитель и соль.
Добавьте к смеси яйцо и постепенно вливайте молоко, не прекращая перемешивать. Тесто должно получиться густым, без комочков.
Насадите сосиски на шпажки.
Посыпьте сосиски мукой, чтобы тесто лучше прилипло, и обмакивайте их в тесто, чтобы получилась равномерная оболочка.
Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде или кастрюле. Обжарьте корн-доги с двух сторон до аппетитной золотой корочки.
Готовые сосиски выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
Корн-доги можно подавать с кетчупом, сырным, горчичным или любым другим соусом. Приятного аппетита!