Необычная и питательная: вкусная окрошка на квасе с двумя нестандартными ингредиентами

Окрошка с сухариками и сыром: получается довольно сытной, хотя в ней нет мяса

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Окрошка с сыром и сухариками — это вкусное и питательное летнее блюдо, которое придётся по вкусу всей семье. Согласитесь, что окрошка с сыром и сухариками — это нестандартное, но при этом очень вкусное сочетание!

Фото: commons.wikimedia.org by Vizu, CC BY-SA 3.0

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

белый квас — 1,5 литра;

картофель — 3 штуки;

твёрдый сыр — 50-60 грамм;

сухари из белого хлеба — 100 грамм;

зелёный лук — 100 грамм;

сметана, зелень и специи (соль, чёрный перец) — по вкусу.

Процесс приготовления:

Отварите картофель в мундире и остудите его. Натрите твёрдый сыр на мелкой тёрке. Мелко нарежьте зелёный лук и зелень. Смешайте квас со сметаной, добавьте остальные ингредиенты и перемешайте. Оставьте окрошку в холодильнике на 15-30 минут. Подавайте окрошку порционно, посыпав каждую порцию сухариками.

Вы можете экспериментировать с пропорциями ингредиентов и добавками, чтобы создать свой уникальный вкус окрошки. Приятного аппетита!