Свежий салат из молодой капусты: добавьте к нему ещё один ингредиент для нового вкуса

Салат из молодой капусты: хрустящий, освежающий и малокалорийный

Молодая капуста — отличный ингредиент для салата, которым нужно почаще пользоваться летом. Этот салат может быть основным блюдом или гарниром к мясу или птице. Яблочный уксус добавляет этой закуске особенный аромат.

Фото: flickr.com by avlxyz, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты для салата из молодой капусты:

молодая капуста — 250 г;

морковь — 1 штука;

яблоко — 1 штука;

оливковое масло — 3 столовые ложки;

яблочный уксус — 1 столовая ложка;

свежемолотый чёрный перец;

соль.

Приготовление: