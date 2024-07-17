Свежий салат из молодой капусты: добавьте к нему ещё один ингредиент для нового вкуса

Молодая капуста — отличный ингредиент для салата, которым нужно почаще пользоваться летом. Этот салат может быть основным блюдом или гарниром к мясу или птице. Яблочный уксус добавляет этой закуске особенный аромат.
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Ингредиенты для салата из молодой капусты:
молодая капуста — 250 г;
морковь — 1 штука;
яблоко — 1 штука;
оливковое масло — 3 столовые ложки;
яблочный уксус — 1 столовая ложка;
свежемолотый чёрный перец;
соль.
Приготовление:
Тонко нашинковать капусту, натереть морковь на тёрке или нарезать тонкой соломкой.
Нарезать яблоко тонкой соломкой.
Положить капусту в глубокую миску, посолить и слегка помять руками, чтобы она дала сок. Добавить морковь и яблоко.
Заправить салат маслом, яблочным уксусом и поперчить по вкусу. Как следует перемешать и подавать.
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