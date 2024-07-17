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Свежий салат из молодой капусты: добавьте к нему ещё один ингредиент для нового вкуса

Салат из молодой капусты: хрустящий, освежающий и малокалорийный

Еда

Молодая капуста — отличный ингредиент для салата, которым нужно почаще пользоваться летом. Этот салат может быть основным блюдом или гарниром к мясу или птице. Яблочный уксус добавляет этой закуске особенный аромат.

Салат из молодой капусты: хрустящий, освежающий и малокалорийный
Фото: flickr.com by avlxyz, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты для салата из молодой капусты:

  • молодая капуста — 250 г;
  • морковь — 1 штука;
  • яблоко — 1 штука;
  • оливковое масло — 3 столовые ложки;
  • яблочный уксус — 1 столовая ложка;
  • свежемолотый чёрный перец;
  • соль.

Приготовление:

  1. Тонко нашинковать капусту, натереть морковь на тёрке или нарезать тонкой соломкой.
  2. Нарезать яблоко тонкой соломкой.
  3. Положить капусту в глубокую миску, посолить и слегка помять руками, чтобы она дала сок. Добавить морковь и яблоко.
  4. Заправить салат маслом, яблочным уксусом и поперчить по вкусу. Как следует перемешать и подавать.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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