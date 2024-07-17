Домашний ягодный квас: намного полезнее и вкуснее магазинных газировок

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Ягодный квас: освежает, витаминизирует и отлично утоляет жажду

1:16
Еда

Ягодный квас — освежающий напиток, богатый витаминами и антиоксидантами. Его легко приготовить дома.

Ягодный квас: освежает, витаминизирует и отлично утоляет жажду
Фото: commons.wikimedia. org by Изображение сделано защитником природы Натубико; vivism. info, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • 1 кг любых ягод (малины, клубники, смородины, вишни),
  • 2 литра воды,
  • 200 г сахара,
  • 1 чайная ложка сухих дрожжей,
  • 1 лимон (сок),
  • мята для аромата (по желанию).

Приготовление:

  1. Промойте ягоды.
  2. Вскипятите воду и остудите её до комнатной температуры.
  3. Смешайте ягоды с сахаром в большой кастрюле или контейнере.
  4. Залейте ягоды остывшей кипячёной водой и перемешайте.
  5. Растворите дрожжи в тёплой воде и дайте постоять 5-10 минут.
  6. Добавьте активированные дрожжи и сок лимона в ягодную смесь. Перемешайте.
  7. Накройте кастрюлю или контейнер марлей и оставьте в тёплом месте на 2-3 дня для брожения.
  8. Процедите квас через мелкое сито или марлю, удалив ягоды и осадок.
  9. Перелейте квас в чистые бутылки или банки и поставьте в холодильник на несколько часов для охлаждения.
  10. Подавайте квас охлаждённым, украсив стаканы свежими ягодами или мятой.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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