Домашний ягодный квас: намного полезнее и вкуснее магазинных газировок
Ягодный квас: освежает, витаминизирует и отлично утоляет жажду
1:16
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17.07.2024 05:21
Ягодный квас —
освежающий напиток, богатый витаминами и антиоксидантами. Его легко приготовить дома.
Фото: commons.wikimedia. org by Изображение сделано защитником природы Натубико; vivism. info, CC BY-SA 3.0
Ингредиенты:
1 кг любых ягод (малины, клубники, смородины, вишни),
2 литра воды,
200 г сахара,
1 чайная ложка сухих дрожжей,
1 лимон (сок),
мята для аромата (по желанию).
Приготовление:
Промойте ягоды.
Вскипятите воду и остудите её до комнатной температуры.
Смешайте ягоды с сахаром в большой кастрюле или контейнере.
Залейте ягоды остывшей кипячёной водой и перемешайте.
Растворите дрожжи в тёплой воде и дайте постоять 5-10 минут.
Добавьте активированные дрожжи и сок лимона в ягодную смесь. Перемешайте.
Накройте кастрюлю или контейнер марлей и оставьте в тёплом месте на 2-3 дня для брожения.
Процедите квас через мелкое сито или марлю, удалив ягоды и осадок.
Перелейте квас в чистые бутылки или банки и поставьте в холодильник на несколько часов для охлаждения.
Подавайте квас охлаждённым, украсив стаканы свежими ягодами или мятой.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру