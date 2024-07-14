Секреты шефа: как готовить котлеты, которые затмят ресторанные

Не каждая хозяйка может уверенно заявить, что ее котлеты ничем не уступают ресторанным. В большинстве случаев такое утверждение будет неверным.
Поэтому эксперт сетевого издания "БелНовости" Юлия Архипова рекомендует обратить внимание на три ключевых правила, которые используют профессионалы.
Разные виды мяса
Чтобы добиться идеального баланса вкуса и сочности, смешивайте 2-3 разновидности мяса. Это всегда пойдет блюду на пользу.
Рубите мясо, а не используйте гаджеты
Хотя мясорубки удобны, котлеты из рубленого мяса всегда получаются более вкусными. Поэтому лучше рубить мясо вручную.
Минеральная вода
Добавление небольшого количества газированной минеральной воды в фарш приносит пользу. Но убедитесь, что вода столовая и не имеет резкого неприятного привкуса.
Это средство помогает огурцам противостоять болезням, насыщает растения полезными веществами, необходимыми для формирования завязей и активного роста.