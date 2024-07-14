Секреты шефа: как готовить котлеты, которые затмят ресторанные

Как приготовить идеальные котлеты: будут, как в ресторане — 3 хитрости

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Не каждая хозяйка может уверенно заявить, что ее котлеты ничем не уступают ресторанным. В большинстве случаев такое утверждение будет неверным.

Фото: upload.wikimedia.org by Pannet, CC BY-SA 4.0

Поэтому эксперт сетевого издания "БелНовости" Юлия Архипова рекомендует обратить внимание на три ключевых правила, которые используют профессионалы.

В чем они состоят

Разные виды мяса

Чтобы добиться идеального баланса вкуса и сочности, смешивайте 2-3 разновидности мяса. Это всегда пойдет блюду на пользу.

Рубите мясо, а не используйте гаджеты

Хотя мясорубки удобны, котлеты из рубленого мяса всегда получаются более вкусными. Поэтому лучше рубить мясо вручную.

Минеральная вода

Добавление небольшого количества газированной минеральной воды в фарш приносит пользу. Но убедитесь, что вода столовая и не имеет резкого неприятного привкуса.