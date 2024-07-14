5 минут и ваш борщ станет ресторанного уровня — секрет в сметане

Борщ станет ещё вкуснее: вот что нужно сделать со сметаной

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Добавление тёплой сметаны в борщ может значительно улучшить его вкус.

Фото: upload.wikimedia.org by Ата, CC0

Расскажем, как правильно разогреть сметану перед добавлением в суп.

Как правильно добавлять сметану в борщ

На чистую сковороду положите несколько ложек жирной сметаны.

Нагревайте сметану на среднем огне несколько минут. Добавлять подсолнечное масло не требуется.

По желанию можно добавить немного измельченного чеснока для аромата.

Влейте разогретую сметану в борщ за десять минут до его полной готовности.

Альтернативой сметане могут быть поджаренные жирные сливки. Также некоторые кулинары советуют добавить в борщ кусочек сливочного масла для более насыщенного вкуса.