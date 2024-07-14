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5 минут и ваш борщ станет ресторанного уровня — секрет в сметане

Борщ станет ещё вкуснее: вот что нужно сделать со сметаной

0:47
Еда

Добавление тёплой сметаны в борщ может значительно улучшить его вкус.

Борщ станет ещё вкуснее: вот что нужно сделать со сметаной
Фото: upload.wikimedia.org by Ата, CC0

Расскажем, как правильно разогреть сметану перед добавлением в суп.

Как правильно добавлять сметану в борщ

  • На чистую сковороду положите несколько ложек жирной сметаны.
  • Нагревайте сметану на среднем огне несколько минут. Добавлять подсолнечное масло не требуется.
  • По желанию можно добавить немного измельченного чеснока для аромата.
  • Влейте разогретую сметану в борщ за десять минут до его полной готовности.

Альтернативой сметане могут быть поджаренные жирные сливки. Также некоторые кулинары советуют добавить в борщ кусочек сливочного масла для более насыщенного вкуса.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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