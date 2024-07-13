Как приготовить идеальные пельмени: 3 распространенные ошибки, которые совершают все, и как их не допустить

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Как правильно варить пельмени: названы три главные ошибки — допускают все

1:12
Еда

Кажется, что приготовить пельмени очень просто. Однако даже здесь многие допускают ошибки, а некоторые и не одну.

Как правильно варить пельмени: названы три главные ошибки — допускают все
Фото: flickr.com by Eugene Kim, CC BY 2.0

Несмотря на популярность замороженных полуфабрикатов, не всем удается сварить пельмени правильно.

Ошибка первая: оттаивание

Иногда пельмени либо забывают положить обратно в морозилку, либо достают из нее слишком рано, до закипания воды.

На самом деле, пельмени нужно варить замороженными. Если дать им немного оттаять, как часто советуют, полуфабрикаты слипнутся или расклеятся во время варки.

Ошибка вторая: температура

Когда вода закипает, многие по привычке уменьшают огонь и кладут замороженные пельмени в горячую воду.

Однако в остывшей воде на слабом огне пельмени будут вариться дольше, что может привести к размоканию теста. Правильно готовить пельмени на среднем огне при постоянном умеренном кипении воды.

Ошибка третья: время

Не стоит варить пельмени дольше, чем указано на упаковке. Обычно достаточно 5 минут. После выключения огня не нужно оставлять пельмени в воде – их следует сразу вынимать шумовкой.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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