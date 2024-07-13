Спасаем пересоленную еду: простые лайфхаки от опытных поваров

Что делать, если пересолили еду: простые правила, которые спасут блюдо

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Каждому, кто любит готовить дома, необходимо знать, как справляться с пересоленными блюдами. Ведь никто не застрахован от подобных ошибок.

Фото: flickr.com by Avid Hills, CC BY 2.0

Что делать, если пересолен суп

Первое, что приходит в голову, — добавить в кастрюлю чистой воды. Однако этот метод может испортить вкус блюда. В такой ситуации лучше добавить больше овощей и круп, указанных в рецепте.

Более простой способ — завернуть сухой рис в марлю и опустить его в суп на 15-20 минут. Рис отлично впитывает лишнюю соль.

Что делать, если пересолена каша

Для спасения пересоленной каши можно доварить еще одну порцию риса, булгура или гречки и смешать её с пересоленной порцией.

Чтобы сделать блюдо вкуснее и сытнее, добавьте обжаренные кусочки моркови, картофеля или грибов.

Что делать, если пересолены мясо и овощи

Если пересолено мясо, его можно потушить в сливках или сметане. Дополнительно помогут соусы с добавлением сахара, меда или лимонного сока. Лишнюю соль хорошо впитывают зелень и сырые дольки картофеля.