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Если говядина получается жёсткой при приготовлении: шесть советов, которые это исправят

Почему говядина получается жёсткой при приготовлении и как это исправить

1:15
Еда

Для получения мягкой говядины важно правильно выбрать кусок мяса, способ приготовления, а также грамотно его нарезать. Вот несколько советов, которые помогут добиться мягкого мяса:

Почему говядина получается жёсткой при приготовлении и как это исправить
Фото: commons.wikimedia.org by DC, CC BY-SA 3.0
  1. Выбирайте нежные части для стейка, такие как покромка, толстый и тонкий край, вырезка и кострец. Альтернативные стейки, например, огузок и лопатка, могут быть немного жёстче.
  2. Для длительного приготовления подходят части с большим количеством жировой прослойки, такие как грудинка, рёбра, шея.
  3. Соблюдайте время и технологию приготовления. Некоторые куски мяса нужно жарить до 8-10 минут, другие — варить, тушить или запекать от двух часов.
  4. Не передержите мясо на сковороде или в духовке. Если мясо передержать, оно высохнет, а если достать его раньше, оно не успеет размягчиться.
  5. Нарезайте говядину поперёк волокон. Это поможет мясу прожариться или пропечься быстрее и легче жуётся.
  6. Добавьте размягчающие ингредиенты. Кислота из продуктов, например, сметаны, помидоров и уксуса, способствует размягчению мяса.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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