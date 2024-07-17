Если говядина получается жёсткой при приготовлении: шесть советов, которые это исправят

Почему говядина получается жёсткой при приготовлении и как это исправить

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Для получения мягкой говядины важно правильно выбрать кусок мяса, способ приготовления, а также грамотно его нарезать. Вот несколько советов, которые помогут добиться мягкого мяса:

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