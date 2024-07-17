Если говядина получается жёсткой при приготовлении: шесть советов, которые это исправят
Почему говядина получается жёсткой при приготовлении и как это исправить
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Для получения мягкой говядины важно правильно выбрать кусок мяса, способ приготовления, а также грамотно его нарезать. Вот несколько советов, которые помогут добиться мягкого мяса:
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- Выбирайте нежные части для стейка, такие как покромка, толстый и тонкий край, вырезка и кострец. Альтернативные стейки, например, огузок и лопатка, могут быть немного жёстче.
- Для длительного приготовления подходят части с большим количеством жировой прослойки, такие как грудинка, рёбра, шея.
- Соблюдайте время и технологию приготовления. Некоторые куски мяса нужно жарить до 8-10 минут, другие — варить, тушить или запекать от двух часов.
- Не передержите мясо на сковороде или в духовке. Если мясо передержать, оно высохнет, а если достать его раньше, оно не успеет размягчиться.
- Нарезайте говядину поперёк волокон. Это поможет мясу прожариться или пропечься быстрее и легче жуётся.
- Добавьте размягчающие ингредиенты. Кислота из продуктов, например, сметаны, помидоров и уксуса, способствует размягчению мяса.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру