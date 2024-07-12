Этот простой трюк сделает ваш омлет пышным и воздушным

Добавьте этот ингредиент в омлет: блюдо станет пышным, как облако

0:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Омлет получится пышным и не осядет на тарелке, если использовать один необычный ингредиент.

Фото: commons.wikimedia.org by Valdavia, CC BY-SA 3.0

Рассказываем, что советуют добавлять в омлет профессиональные кулинары.

Как приготовить пышный омлет

Чтобы омлет не осел, добавьте в него немного лимонного сока. Лимонный сок задерживает сворачивание яиц. Достаточно добавить всего несколько капель, и это не повлияет на вкус блюда.

Также опытные кулинары используют трюк с желтком: на каждые два яйца добавляют один дополнительный желток. Еще один совет от поваров — перемешивать омлет в начале и в конце приготовления.