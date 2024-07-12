Этот простой трюк сделает ваш омлет пышным и воздушным

Омлет получится пышным и не осядет на тарелке, если использовать один необычный ингредиент.
Рассказываем, что советуют добавлять в омлет профессиональные кулинары.
Как приготовить пышный омлет
Чтобы омлет не осел, добавьте в него немного лимонного сока. Лимонный сок задерживает сворачивание яиц. Достаточно добавить всего несколько капель, и это не повлияет на вкус блюда.
Также опытные кулинары используют трюк с желтком: на каждые два яйца добавляют один дополнительный желток. Еще один совет от поваров — перемешивать омлет в начале и в конце приготовления.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.