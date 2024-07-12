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Этот простой трюк сделает ваш омлет пышным и воздушным

Добавьте этот ингредиент в омлет: блюдо станет пышным, как облако

0:40
Еда

Омлет получится пышным и не осядет на тарелке, если использовать один необычный ингредиент.

Добавьте этот ингредиент в омлет: блюдо станет пышным, как облако
Фото: commons.wikimedia.org by Valdavia, CC BY-SA 3.0

Рассказываем, что советуют добавлять в омлет профессиональные кулинары.

Как приготовить пышный омлет

Чтобы омлет не осел, добавьте в него немного лимонного сока. Лимонный сок задерживает сворачивание яиц. Достаточно добавить всего несколько капель, и это не повлияет на вкус блюда.

Также опытные кулинары используют трюк с желтком: на каждые два яйца добавляют один дополнительный желток. Еще один совет от поваров — перемешивать омлет в начале и в конце приготовления.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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