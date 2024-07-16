Как приготовить бекон на сковороде, чтобы он был хрустящим и тающим: раскрываем простой секрет
Как пожарить бекон на сковороде, чтобы он получился хрустящим и нежным
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При жарке бекона на сковороде его ломтики часто получаются неравномерно приготовленными: одни части могут быть пересушенными, а другие, наоборот, могут остаться чуть сыроватыми.
Фото: flickr.com by ryan.dowd, CC BY-SA 2.0
Для того чтобы приготовить хрустящий и нежный бекон на сковороде, следуйте этим шагам:
- Подготовьте бекон, нарезав его тонкими слайсами.
- Разогрейте сковороду на среднем огне.
- Выложите бекон на сухую сковороду.
- Когда бекон начнёт жариться, добавьте в сковороду 2-3 столовые ложки горячей воды.
- Когда вода выпарится, уменьшите огонь и продолжайте жарить бекон до вытапливания жира.
- Периодически переворачивайте бекон.
- Готовый бекон выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру