Как приготовить бекон на сковороде, чтобы он был хрустящим и тающим: раскрываем простой секрет

Как пожарить бекон на сковороде, чтобы он получился хрустящим и нежным

0:48 Your browser does not support the audio element. Еда

При жарке бекона на сковороде его ломтики часто получаются неравномерно приготовленными: одни части могут быть пересушенными, а другие, наоборот, могут остаться чуть сыроватыми.

Фото: flickr.com by ryan.dowd, CC BY-SA 2.0

Для того чтобы приготовить хрустящий и нежный бекон на сковороде, следуйте этим шагам: