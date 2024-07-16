Как пожарить мясо, курицу или рыбу на сухой сковороде: не понадобится ни капли масла

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Как жарить на бумаге для выпечки: простой способ, который не даст еде пригореть

Еда

Если вам не хочется мыть сковороду после приготовления пищи, попробуйте пожарить котлеты, курицу, мясо или рыбу на бумаге для выпечки. Для этого положите бумагу на сковороду, слегка сбрызните её растительным маслом и выложите ингредиенты.

Как жарить на бумаге для выпечки: простой способ, который не даст еде пригореть
Фото: flickr.com by WordRidden, CC BY 2.0

Чтобы продукты готовились в собственном соку, можно завернуть их в небольшие конвертики из бумаги. Этот метод особенно хорош для нежной рыбы, которая может пригореть на сковороде.

Обратите внимание, что газовая плита может вызвать возгорание бумаги, поэтому будьте осторожны при использовании этого метода на открытом огне.

Чтобы пожарить котлеты, курицу, мясо или рыбу на бумаге для выпечки, выполните следующие действия:

  1. Возьмите подходящую сковороду и положите на неё лист бумаги для выпечки так, чтобы бумага покрывала дно и стенки сковороды.
  2. Слегка сбрызните бумагу растительным маслом.
  3. Подготовьте продукты: помойте и обсушите их, если необходимо.
  4. Выложите подготовленные продукты на бумагу и жарьте на среднем огне до готовности.
  5. При таком способе жарки образуется не такая яркая золотистая корочка, как при обычной жарке, поэтому проверяйте готовность блюда зубочисткой.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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