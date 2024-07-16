Как пожарить мясо, курицу или рыбу на сухой сковороде: не понадобится ни капли масла

Как жарить на бумаге для выпечки: простой способ, который не даст еде пригореть

Если вам не хочется мыть сковороду после приготовления пищи, попробуйте пожарить котлеты, курицу, мясо или рыбу на бумаге для выпечки. Для этого положите бумагу на сковороду, слегка сбрызните её растительным маслом и выложите ингредиенты.

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Чтобы продукты готовились в собственном соку, можно завернуть их в небольшие конвертики из бумаги. Этот метод особенно хорош для нежной рыбы, которая может пригореть на сковороде.

Обратите внимание, что газовая плита может вызвать возгорание бумаги, поэтому будьте осторожны при использовании этого метода на открытом огне.

Чтобы пожарить котлеты, курицу, мясо или рыбу на бумаге для выпечки, выполните следующие действия: