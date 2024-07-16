Простые отбивные из свинины: порадуйте родных и друзей сочным мясом всего за 15 минут

"Быстрые" отбивные из свинины: когда хочется мяса, а времени на готовку нет

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Сочные отбивные из свинины никого не оставят равнодушными, а готовить их очень просто и быстро — для этого достаточно всего лишь 15 минут!

Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Отбивные из свинины — это классическое блюдо, которое можно подавать на повседневный обед или праздничный ужин. Главное — правильно подготовить мясо и обжарить его, чтобы оно оставалось сочным и нежным.

Ингредиенты:

500 г свинины (филе или вырезка);

соль и чёрный молотый перец;

мука для панировки;

растительное масло для жарки;

1-2 яйца (по желанию для панировки);

свежие травы для подачи (петрушка, укроп).

Пошаговое приготовление: