Простые отбивные из свинины: порадуйте родных и друзей сочным мясом всего за 15 минут

Сочные отбивные из свинины никого не оставят равнодушными, а готовить их очень просто и быстро — для этого достаточно всего лишь 15 минут!
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Отбивные из свинины — это классическое блюдо, которое можно подавать на повседневный обед или праздничный ужин. Главное — правильно подготовить мясо и обжарить его, чтобы оно оставалось сочным и нежным.
Ингредиенты:
500 г свинины (филе или вырезка);
соль и чёрный молотый перец;
мука для панировки;
растительное масло для жарки;
1-2 яйца (по желанию для панировки);
свежие травы для подачи (петрушка, укроп).
Пошаговое приготовление:
Нарежьте свинину на порционные куски толщиной примерно 1-1,5 см.
Аккуратно отбейте каждый кусок до желаемой толщины.
Посолите и поперчите мясо.
Обваляйте каждую отбивную в муке.
Если хотите получить более хрустящую корочку, сначала обмакните мясо во взбитое яйцо, а затем в муку.
Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
Выложите отбивные на сковороду и жарьте с каждой стороны по 3-5 минут до золотистой корочки.
Подавайте отбивные горячими, украсив свежей зеленью. Они отлично сочетаются с картофельным пюре, свежими овощами или салатом.