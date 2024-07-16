Салат из молодой картошки: для тех, кто хочет что-то поинтереснее просто отварного овоща

Как сделать простой и безумно вкусный салат из молодой картошки

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт приготовления салата из молодой картошки не займёт много времени, и он очень пригодится, когда вам надоест есть молоденькую картошечку просто в вареном или жареном виде.

Фото: flickr.com by Goddess Morwen, CC BY 2.0

Ингредиенты:

молода картошка — 1 кг,

бекон — 200 г,

растительное масло — 100 мл,

винный уксус — 2 ст. л.,

французская горчица — 1 ст. л.,

чеснок — 2 зубчика,

по щепотке соли и перца,

огурцы — 2 шт,

помидоры — 2 шт,

укроп — 1 пучок.

Приготовление