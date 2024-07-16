Салат из молодой картошки: для тех, кто хочет что-то поинтереснее просто отварного овоща
Как сделать простой и безумно вкусный салат из молодой картошки
1:28
Рецепт приготовления салата из молодой картошки не займёт много времени, и он очень пригодится, когда вам надоест есть молоденькую картошечку просто в вареном или жареном виде.
Фото: flickr.com by Goddess Morwen, CC BY 2.0
Ингредиенты:
- молода картошка — 1 кг,
- бекон — 200 г,
- растительное масло — 100 мл,
- винный уксус — 2 ст. л.,
- французская горчица — 1 ст. л.,
- чеснок — 2 зубчика,
- по щепотке соли и перца,
- огурцы — 2 шт,
- помидоры — 2 шт,
- укроп — 1 пучок.
Приготовление
- Тщательно вымойте 1 кг молодой картошки и отварите её в подсоленной воде в течение 25 минут. Затем остудите.
- Приготовьте заправку для салата: смешайте 100 мл растительного масла, 2 столовые ложки винного уксуса, 1 столовую ложку французской горчицы, 2 измельчённых зубчика чеснока и щепотку соли и перца.
- Нарежьте 200 г бекона тонкими ломтиками и обжарьте его на сковороде до золотистого цвета.
- Нарежьте 2 помидора, 2 огурца и пучок укропа.
- В большой миске смешайте отварную картошку, нарезанные овощи и обжаренный бекон.
- Заправьте салат приготовленной ранее смесью из масла, уксуса и горчицы.
- Подавайте салат на стол, украсив его листьями салата и посыпав свежемолотым чёрным перцем.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру