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Салат из молодой картошки: для тех, кто хочет что-то поинтереснее просто отварного овоща

Как сделать простой и безумно вкусный салат из молодой картошки

1:28
Еда

Рецепт приготовления салата из молодой картошки не займёт много времени, и он очень пригодится, когда вам надоест есть молоденькую картошечку просто в вареном или жареном виде.

Как сделать простой и безумно вкусный салат из молодой картошки
Фото: flickr.com by Goddess Morwen, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • молода картошка — 1 кг,
  • бекон — 200 г,
  • растительное масло — 100 мл,
  • винный уксус — 2 ст. л.,
  • французская горчица — 1 ст. л.,
  • чеснок — 2 зубчика,
  • по щепотке соли и перца,
  • огурцы — 2 шт,
  • помидоры — 2 шт,
  • укроп — 1 пучок.

Приготовление

  1. Тщательно вымойте 1 кг молодой картошки и отварите её в подсоленной воде в течение 25 минут. Затем остудите.
  2. Приготовьте заправку для салата: смешайте 100 мл растительного масла, 2 столовые ложки винного уксуса, 1 столовую ложку французской горчицы, 2 измельчённых зубчика чеснока и щепотку соли и перца.
  3. Нарежьте 200 г бекона тонкими ломтиками и обжарьте его на сковороде до золотистого цвета.
  4. Нарежьте 2 помидора, 2 огурца и пучок укропа.
  5. В большой миске смешайте отварную картошку, нарезанные овощи и обжаренный бекон.
  6. Заправьте салат приготовленной ранее смесью из масла, уксуса и горчицы.
  7. Подавайте салат на стол, украсив его листьями салата и посыпав свежемолотым чёрным перцем.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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