Лёгкий клубничный чизкейк — самый ароматный десерт лета

Рецепт самого летнего чизкейка

2:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот чизкейк идеален для лета, ведь в продаже много ароматной и сладкой клубники.

Фото: commons.wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0

Количество ингредиентов рассчитано на форму диаметром 21 см.

Для основы понадобится: 200 г сахарного печенья, 100 г сливочного масла.

Для сырной начинки: 500 г сливочного сыра, 200 г сгущённого молока, 100 мл сливок 33%, 250 г клубники, 60 г сахара, 15 г желатина, 90 мл воды.

Для верха: 250 г клубники, 250 мл спрайта, 5 г желатина, 30 мл воды.

1. Для сырной начинки замочите желатин в воде. Клубнику смешайте с сахаром. Поставьте на плиту, доведите до кипения и пробейте блендером. Снова поставьте сотейник на плиту и немного уварите на среднем огне. Снимите с огня, добавьте набухший желатин и перемешайте до растворения.

2. Для приготовления основы разломайте печенье в крошку с помощью блендера. Добавьте растопленное сливочное масло и перемешайте. Переложите в разъёмную форму и утрамбуйте по дну (бортики делать не надо). Отправьте в разогретую до 160 градусов духовку и выпекайте в течение примерно 10 минут. После выпечки — остудите.

3. Сливочный сыр соедините со сгущёнкой и перемешайте до однородной массы. Взбейте сливки. 3 ст. л. сырной массы добавьте в немного остывшее клубничное пюре и перемешайте до однородного состояния. Соедините обе массы и перемешайте. Добавьте сливки и снова аккуратно перемешайте снизу вверх при помощи лопатки.

4. Бортики формы выложите ацетатной лентой или пергаментом. Вылейте крем поверх основы и уберите в холодильник.

5. Желатин замочите в воде, а клубнику нарежьте на четвертинки. Выложите на застывшую начинку. Спрайт вылейте в сотейник и доведите до кипения. Добавьте набухший желатин и размешайте до растворения. Дайте смеси немного остыть. Вылейте на клубнику и отправьте в холодильник до застывания.