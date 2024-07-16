Слишком мокрая, сухая, плотная или кислая: восемь секретов приготовления творожной запеканки

Что делать, если у вас из раза в раз не получается творожная запеканка?

Творожная запеканка — популярное и вкусное блюдо, которое любят многие. Однако не всегда удаётся приготовить её идеально. В этой статье мы разберёмся, почему запеканка может опадать, приставать к форме или оставаться мокрой внутри, и поделимся советами по её приготовлению.

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Причины неудач с творожной запеканкой