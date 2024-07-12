Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Гришин: перед приёмом препаратов для биохакинга нужно обследование
Глубокий отдых без сна: революция в мире медитаций
Рецепт самого летнего чизкейка
"Ингосстрах": половина автовладельцев в России приобретали подержанный автомобиль
Простой способ, как снять гель-лак дома
Россия готовится к блокировке YouTube уже этой осенью
Британские туристы начали отменять свои поездки в Испанию из-за протестов
Джо Байден теряет память по закону Рибо, определил психиатр Василий Шуров
Любопытные факты о домашних животных
Сливочное пиво, как в фильме про Гарри Поттера

Всем поклонникам Гарри Поттера обязательно нужно приготовить это сливочное пиво

1:02
Еда

Вы просто обязаны попробовать сливочное пиво из "Гарри Поттера”, если считаете себя его поклонником!

Всем поклонникам Гарри Поттера обязательно нужно приготовить это сливочное пиво
Фото: commons.wikimedia.org by Шивани шривастав, CC BY-SA 4.0

Этот сладкий напиток на основе молочных продуктов и газировки можно даже подавать во время праздников.

Газировку лучше брать сладкую, а мороженое — просто сливочное без каких-либо добавок.

На 1 порцию вам понадобится: 30 мл сливок, 0,5 ч. л. корицы, 70-100 г мороженого, 0,5 ст. газировки, 9 ирисок.

1. Влейте в сотейник сливки, добавьте туда же ириски и корицу. На маленьком огне растворите ириски и доведите до густой консистенции.

2. Охладите всё, добавьте мороженое и пробейте блендером.

3. Половину стакана наполните получившейся массой, влейте чуть охлаждённую газировку и перемешайте. Сверху украсьте взбитыми сливками и сиропом.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Как правильно поливать перец: простой водой не обойтись

При выращивании такой культуры, как перец, очень важно уделять внимание правильному поливу и подпитке посадок, чтобы растение вовремя получало необходимые вещества и влагу для роста и урожайности.

Перец следует поливать не просто водой, а слабым раствором минеральных удобрений
Лайфхак, как сделать голубцы в 2 раза вкуснее
Как приготовить голубцы в 2 раза вкуснее обычных: лайфхак советских поваров
Урожай ящиками собирали: лучшая подкормка для огурцов на весь сезон
Точно растопят ваше сердце: три самые ласковые породы собак
Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова Британия заявила, что не давала разрешение на удары ракетами Storm Shadow вглубь РФ Дмитрий Плотников
Обвал неизбежен: в Госдуме рассказали об "эффекте храповика", который не даёт жилью подешеветь
Забудьте о химии: эксперты раскрыли лучшие средства от тли
Что нужно сделать с каждым помидорчиком в июле: обязательная процедура
Что нужно сделать с каждым помидорчиком в июле: обязательная процедура
Последние материалы
Джо Байден теряет память по закону Рибо, определил психиатр Василий Шуров
Любопытные факты о домашних животных
Опытные спортсмены рассказали, как правильно сбросить вес
Профилактическая замена трансмиссионной жидкости: защитите свой автомобильмобиль
Китай не добавлял золото в свои резервы второй месяц подряд
Биолог Графодатский рассказал, как в коже мамонта нашли остекленевшие хромосомы
Всем поклонникам Гарри Поттера обязательно нужно приготовить это сливочное пиво
Идеальная чистота воды: рекомендованная частота чистки аквариума
Секреты стойкого макияжа для жирной кожи: советы визажистов
DTF: Final Fantasy VII Rebirth возглавила топ-20 игр 2024 года от Metacritic
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников