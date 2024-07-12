Сливочное пиво, как в фильме про Гарри Поттера

Всем поклонникам Гарри Поттера обязательно нужно приготовить это сливочное пиво

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы просто обязаны попробовать сливочное пиво из "Гарри Поттера”, если считаете себя его поклонником!

Фото: commons.wikimedia.org by Шивани шривастав, CC BY-SA 4.0

Этот сладкий напиток на основе молочных продуктов и газировки можно даже подавать во время праздников.

Газировку лучше брать сладкую, а мороженое — просто сливочное без каких-либо добавок.

На 1 порцию вам понадобится: 30 мл сливок, 0,5 ч. л. корицы, 70-100 г мороженого, 0,5 ст. газировки, 9 ирисок.

1. Влейте в сотейник сливки, добавьте туда же ириски и корицу. На маленьком огне растворите ириски и доведите до густой консистенции.

2. Охладите всё, добавьте мороженое и пробейте блендером.

3. Половину стакана наполните получившейся массой, влейте чуть охлаждённую газировку и перемешайте. Сверху украсьте взбитыми сливками и сиропом.