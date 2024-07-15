Заливной пирог с молодой капустой: он обойдётся вам всего в 200 с небольшим рублей

Заливной пирог с молодой капустой: очень вкусная и дешёвая летняя выпечка

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Заливной пирог с молодой капустой — это быстрый и вкусный вариант выпечки. Молодая капуста хороша тем, что она сама по себе мягкая и нежная, её не нужно предварительно обжаривать в отличие от обычной, и при выпекании пирога она прекрасно размягчается.

Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, CC BY-SA 2.0

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

молодая капуста — 500 г;

сметана — 200 г;

пшеничная мука — 150 г + для присыпки;

яйца — 3 шт.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

масло для смазывания формы — 1 ч. л.;

соль — 1 ч. л. или по вкусу;

кунжут — по желанию.

Приготовление: