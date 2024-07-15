Заливной пирог с молодой капустой: он обойдётся вам всего в 200 с небольшим рублей

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Заливной пирог с молодой капустой: очень вкусная и дешёвая летняя выпечка

1:25
Еда

Заливной пирог с молодой капустой — это быстрый и вкусный вариант выпечки. Молодая капуста хороша тем, что она сама по себе мягкая и нежная, её не нужно предварительно обжаривать в отличие от обычной, и при выпекании пирога она прекрасно размягчается.

Заливной пирог с молодой капустой: очень вкусная и дешёвая летняя выпечка
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, CC BY-SA 2.0

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • молодая капуста — 500 г;
  • сметана — 200 г;
  • пшеничная мука — 150 г + для присыпки;
  • яйца — 3 шт.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • масло для смазывания формы — 1 ч. л.;
  • соль — 1 ч. л. или по вкусу;
  • кунжут — по желанию.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200 °C.
  2. Тонко нашинкуйте капусту, посолите и помните руками, чтобы она дала сок.
  3. Взбейте яйца венчиком или миксером.
  4. Добавьте к яйцам сметану и перемешайте до однородности.
  5. В полученную смесь добавьте муку, разрыхлитель и соль. Перемешайте.
  6. Смажьте форму маслом и присыпьте мукой. Выложите на дно формы треть теста.
  7. Выложите всю капусту на тесто.
  8. Распределите оставшееся тесто поверх капусты. При желании посыпьте пирог кунжутом.
  9. Выпекайте пирог 45-50 минут при 200 °C. Готовый пирог получается румяным и очень аппетитным.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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