Заливной пирог с молодой капустой: он обойдётся вам всего в 200 с небольшим рублей

Заливной пирог с молодой капустой — это быстрый и вкусный вариант выпечки. Молодая капуста хороша тем, что она сама по себе мягкая и нежная, её не нужно предварительно обжаривать в отличие от обычной, и при выпекании пирога она прекрасно размягчается.
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, CC BY-SA 2.0
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
молодая капуста — 500 г;
сметана — 200 г;
пшеничная мука — 150 г + для присыпки;
яйца — 3 шт.;
разрыхлитель — 1 ч. л.;
масло для смазывания формы — 1 ч. л.;
соль — 1 ч. л. или по вкусу;
кунжут — по желанию.
Приготовление:
Разогрейте духовку до 200 °C.
Тонко нашинкуйте капусту, посолите и помните руками, чтобы она дала сок.
Взбейте яйца венчиком или миксером.
Добавьте к яйцам сметану и перемешайте до однородности.
В полученную смесь добавьте муку, разрыхлитель и соль. Перемешайте.
Смажьте форму маслом и присыпьте мукой. Выложите на дно формы треть теста.
Выложите всю капусту на тесто.
Распределите оставшееся тесто поверх капусты. При желании посыпьте пирог кунжутом.
Выпекайте пирог 45-50 минут при 200 °C. Готовый пирог получается румяным и очень аппетитным.