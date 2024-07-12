Рецепт простой и красивой закуски "Божья коровка"

Закуска "Божья коровка" не только красивая, но и вкусная. Она прекрасно дополнит ваш стол. Кроме того, блюдо понравится не только взрослым, но и детям. Рассказываем, как приготовить эту эффектную закуску.
1. В миске соединить творожный сыр с укропом и перемешать.
2. Маслины разрезать пополам, а затем повторить действие с половинками ингредиента. При этом несколько маслин необходимо мелко порубить.
3. Помидоры черри разрезать пополам.
4. На крекеры намазать смесь творожного сыра и укропа.
5. В центр крекера положить по 1 половинке помидора черри.
6. К помидору черри добавить четвертинку маслины. С помощью зубочистки поставить на ней 2 точки из смеси творожного сыра и укропа ("глаза" божьей коровки).
7. На помидоры черри выложить по 6 маленьких кусочков маслин ("точки" на божьей коровке). Блюдо готово! При желании можно украсить закуску листиками петрушки.
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