Рецепт простой и красивой закуски "Божья коровка"

Как приготовить эффектную закуску "Божья коровка"

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Закуска "Божья коровка" не только красивая, но и вкусная. Она прекрасно дополнит ваш стол. Кроме того, блюдо понравится не только взрослым, но и детям. Рассказываем, как приготовить эту эффектную закуску.

Фото: freepik.com by Mateus Andre, PDM

Ингредиенты:

Помидоры черри — 6 шт.

Творожный сыр — 100 г

Маслины — 5 шт.

Крекеры — 12 шт.

Укроп — 1 маленький пучок

Приготовление:

1. В миске соединить творожный сыр с укропом и перемешать.

2. Маслины разрезать пополам, а затем повторить действие с половинками ингредиента. При этом несколько маслин необходимо мелко порубить.

3. Помидоры черри разрезать пополам.

4. На крекеры намазать смесь творожного сыра и укропа.

5. В центр крекера положить по 1 половинке помидора черри.

6. К помидору черри добавить четвертинку маслины. С помощью зубочистки поставить на ней 2 точки из смеси творожного сыра и укропа ("глаза" божьей коровки).

7. На помидоры черри выложить по 6 маленьких кусочков маслин ("точки" на божьей коровке). Блюдо готово! При желании можно украсить закуску листиками петрушки.