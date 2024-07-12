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Готовим идеальное песочное печенье: лайфхаки, как сделать идеальное тесто

Секреты приготовления теста для песочного печенья

1:23
Еда

Если вы хотите испечь песочное печенье, то предлагаем узнать, как его сделать максимально вкусным. Вот несколько советов, которые могут вам помочь.

Секреты приготовления теста для песочного печенья
Фото: commons.wikimedia.org by Triv.rao, CC BY-SA 4.0

Дважды охладите тесто

После того, как вы замесили песочное тесто, поставьте его в холодильник для охлаждения не менее чем на 30 минут. Но есть одна особенность: после того, как вы раскатали тесто и нарезали печенье, снова охладите его на противне около 15-20 минут. Это дополнительное время охлаждения помогает песочному печенью сохранять форму во время выпечки и оставаться нежным.

Выбирайте качественное сливочное масло

Использование настоящего сливочного масла значительно влияет на вкус и текстуру песочного печенья. Не экономьте на этом ингредиенте. Высококачественное сливочное масло придаёт печенью насыщенный вкус.

Избегайте чрезмерного смешивания

Когда вы смешиваете ингредиенты, не переусердствуйте. Чрезмерное перемешивание может сделать песочное печенье жёстким и рассыпчатым, а не нежным.

Добавьте кукурузный крахмал

Для очень нежного песочного печенья подумайте о том, чтобы заменить часть муки кукурузным крахмалом.

На каждый стакан муки можно использовать около 1/4 стакана кукурузного крахмала. 

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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