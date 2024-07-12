Как превратить несладкую дыню в вкусное блюдо с помощью мёда, сиропа и блендера

Как спасти несладкую дыню: советы опытных хозяек

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Не всегда поход за продуктами оказывается удачным — например, покупка дыни может напоминать русскую рулетку.

Фото: commons.wikimedia.org by Atomicbre, CC BY 3.0

Если вам не повезло, и фрукт оказался несладким, не расстраивайтесь. Нарежьте дыню на ломтики и полейте жидким мёдом или сиропом — это придаст ей желаемую сладость.

Если же вам попался не только несладкий, но и жёсткий плод, используйте блендер. Нарежьте мякоть на небольшие кусочки и взбейте до состояния коктейля. Для придания сладости можно добавить мёд или немного сахарного песка. Получившийся густой смузи станет отличным вариантом для полезного перекуса.

Наконец, опытные хозяйки рекомендуют приготовить варенье из несладкой дыни. Чтобы оно было не только необычным, но и вкусным, добавьте корицу или имбирь. На килограмм дыни понадобится 1 палочка корицы и/или 100 г свежего имбиря. Сахар добавляйте по вкусу.