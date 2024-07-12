Домашнее малиновое варенье: простой и вкусный рецепт для укрепления иммунитета и красоты кожи

Варенье, которое спасёт от простуды: простой рецепт малинового варенья

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Малиновое варенье — это не только вкусный десерт, но и отличный способ поддержать иммунитет и улучшить состояние кожи. Его часто рекомендуют употреблять при простудных заболеваниях. Но как правильно приготовить малиновое варенье дома? Вот простой рецепт.

Фото: unsplash.com by Olia Gozha, PDM

Ингредиенты:

Свежая или замороженная малина — 500 г

Сахар — 300 г

Половина лимона

Ваниль (по желанию)

Приготовление:

Тщательно промойте ягоды. Поместите малину в подходящую ёмкость, например, кастрюлю, и добавьте сахар. Выжмите сок из половины лимона в ту же кастрюлю. Для аромата можно добавить ваниль. Поставьте ёмкость на плиту и варите на среднем огне, доведя ягоды до кипения. Не забывайте помешивать, чтобы масса стала однородной и сахар полностью растворился. Убавьте огонь и варите варенье еще около получаса, периодически помешивая. Проверьте готовность: капните немного варенья на тарелку и остудите. Если масса застывает и не растекается, варенье готово.

Разлейте готовое варенье по стерилизованным банкам и закатайте на зиму.

Дополнительная информация:

Калорийность: 180 ккал на 100 г

Время приготовления: около 1,5 часов

Приятного аппетита!