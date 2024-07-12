Домашнее малиновое варенье: простой и вкусный рецепт для укрепления иммунитета и красоты кожи

Малиновое варенье — это не только вкусный десерт, но и отличный способ поддержать иммунитет и улучшить состояние кожи. Его часто рекомендуют употреблять при простудных заболеваниях. Но как правильно приготовить малиновое варенье дома? Вот простой рецепт.
Фото: unsplash.com by Olia Gozha, PDM
Ингредиенты:
Свежая или замороженная малина — 500 г
Сахар — 300 г
Половина лимона
Ваниль (по желанию)
Приготовление:
Тщательно промойте ягоды.
Поместите малину в подходящую ёмкость, например, кастрюлю, и добавьте сахар.
Выжмите сок из половины лимона в ту же кастрюлю. Для аромата можно добавить ваниль.
Поставьте ёмкость на плиту и варите на среднем огне, доведя ягоды до кипения. Не забывайте помешивать, чтобы масса стала однородной и сахар полностью растворился.
Убавьте огонь и варите варенье еще около получаса, периодически помешивая.
Проверьте готовность: капните немного варенья на тарелку и остудите. Если масса застывает и не растекается, варенье готово.
Разлейте готовое варенье по стерилизованным банкам и закатайте на зиму.