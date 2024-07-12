Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Получение root-прав лишает гаджет гарантии, предупредил программист Ситнов
Выбираем направление для отдыха в Индии: Раджастан, Гоа, Дели или Керала?
Татьяна Брухунова поделилась кадрами из путешествия
Врач Вязова: важные утренние привычки для вашего здоровья и продуктивности
Стартовали съёмки военной исторической драмы "Таганрог"
Вот почему не стоит изменять дорожный просвет автомобиля
Apple представит iPhone 17 Pro Max с усовершенствованной 48-мегапиксельной камерой
Прикоснуться к истории: что посмотреть в древнем городе Муроме
Эксперт ГАИ разъяснил правила парковки под знаками запрета остановки и стоянки
Домашнее малиновое варенье: простой и вкусный рецепт для укрепления иммунитета и красоты кожи

Варенье, которое спасёт от простуды: простой рецепт малинового варенья

1:25
Еда

Малиновое варенье — это не только вкусный десерт, но и отличный способ поддержать иммунитет и улучшить состояние кожи. Его часто рекомендуют употреблять при простудных заболеваниях. Но как правильно приготовить малиновое варенье дома? Вот простой рецепт.

Варенье, которое спасёт от простуды: простой рецепт малинового варенья
Фото: unsplash.com by Olia Gozha, PDM

Ингредиенты:

  • Свежая или замороженная малина — 500 г
  • Сахар — 300 г
  • Половина лимона
  • Ваниль (по желанию)

Приготовление:

  1. Тщательно промойте ягоды.
  2. Поместите малину в подходящую ёмкость, например, кастрюлю, и добавьте сахар.
  3. Выжмите сок из половины лимона в ту же кастрюлю. Для аромата можно добавить ваниль.
  4. Поставьте ёмкость на плиту и варите на среднем огне, доведя ягоды до кипения. Не забывайте помешивать, чтобы масса стала однородной и сахар полностью растворился.
  5. Убавьте огонь и варите варенье еще около получаса, периодически помешивая.
  6. Проверьте готовность: капните немного варенья на тарелку и остудите. Если масса застывает и не растекается, варенье готово.

Разлейте готовое варенье по стерилизованным банкам и закатайте на зиму.

Дополнительная информация:

  • Калорийность: 180 ккал на 100 г
  • Время приготовления: около 1,5 часов

Приятного аппетита!

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Как правильно поливать перец: простой водой не обойтись

При выращивании такой культуры, как перец, очень важно уделять внимание правильному поливу и подпитке посадок, чтобы растение вовремя получало необходимые вещества и влагу для роста и урожайности.

Перец следует поливать не просто водой, а слабым раствором минеральных удобрений
Три самые ласковые породы собак: рейтинг
Точно растопят ваше сердце: три самые ласковые породы собак
Как приготовить голубцы в 2 раза вкуснее обычных: лайфхак советских поваров
Забудьте о химии: эксперты раскрыли лучшие средства от тли
Армия РФ вокруг Торецка нашла слабое место ВСУ и формирует клещи Дмитрий Плотников США разместят в Германии "Томагавки", способные нести ядерный заряд Любовь Степушова
Урожай ящиками собирали: лучшая подкормка для огурцов на весь сезон
Что нужно сделать с каждым помидорчиком в июле: обязательная процедура
Возлюбленный Агаты Муцениеце Иван Чуйков заявил, что они планируют дату свадьбы
Возлюбленный Агаты Муцениеце Иван Чуйков заявил, что они планируют дату свадьбы
Последние материалы
Выбираем направление для отдыха в Индии: Раджастан, Гоа, Дели или Керала?
Татьяна Брухунова поделилась кадрами из путешествия
Врач Вязова: важные утренние привычки для вашего здоровья и продуктивности
Стартовали съёмки военной исторической драмы "Таганрог"
Вот почему не стоит изменять дорожный просвет автомобиля
Apple представит iPhone 17 Pro Max с усовершенствованной 48-мегапиксельной камерой
Прикоснуться к истории: что посмотреть в древнем городе Муроме
Эксперт ГАИ разъяснил правила парковки под знаками запрета остановки и стоянки
Как правильный питьевой режим влияет на здоровье волос
Варенье, которое спасёт от простуды: простой рецепт малинового варенья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников