Блинчики всегда будут тонкими и дырчатыми: 5 ошибок – на что многие хозяйки не обращают внимания

Как сделать тонкие блинчики

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовить тонкие и дырчатые блины не всегда удается.

Фото: commons.wikimedia.org by Laitr Keiows, CC BY-SA 3.0

Как добиться тонких и дырчатых блинов:

Во-первых, важно обратить внимание на качество сковородки. Это значительно влияет на результат.

Для выпечки блинов используйте сковороду с толстым дном, предпочтительно чугунную или высококачественную алюминиевую с антипригарным покрытием.

Вторая ошибка — отказ от использования растительного масла при жарке. Блины любят масло. Достаточно смазать сковороду тонким слоем, не заливая её.

Третья ошибка — неправильное количество яиц. На литр теста следует использовать максимум 4 яйца.

Четвертая ошибка — избыток сахара. Сахар важен для румяности блинов, но его избыток делает тесто жестким.

На литр теста не следует добавлять больше двух столовых ложек сахара.

Кроме того, тесто не должно стоять слишком долго. Достаточно 5-10 минут.