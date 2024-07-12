Как приготовить вкусную капусту: секреты домохозяек

Домохозяйки рассказали, как приготовить вкусную капусту

0:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Есть несколько хитростей, которые могут превратить обычную тушеную капусту в настоящий кулинарный шедевр.

Фото: commons.wikimedia.org by Balajijagadesh, CC BY-SA 3.0

Как приготовить вкусную тушеную капусту:

Первый секрет — правильная подготовка капусты. Капусту следует нарезать не слишком тонко, чтобы она не превратилась в кашу.

Если вы готовите без мяса, можно слегка обмять капусту с солью, чтобы она быстрее выделила сок.

Во-вторых, лучше отдельно приготовить овощную зажарку и потом соединить её с капустой, а не тушить все вместе. Если вы добавляете грибы, их нужно предварительно обжарить с луком, а затем добавить к капусте.

Еще один способ улучшить вкус тушеной капусты — добавить одну-две ложки сахара.