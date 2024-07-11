Как пожарить яичницу на воде без единой капли масла: простейший рецепт полезного завтрака

Глазунья на воде в сковородке: так яичницу вы ещё не готовили

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Яичница — идеальный способ начать день: это вкусное, питательное и энергетически богатое блюдо. Однако жарка в масле делает его высококалорийным и не самым здоровым. Если вы любите с утра побаловать себя глазуньей, советуем приготовить её не на масле, а на воде. Такая яичница намного полезней обычной, а ещё у нее очень нежный вкус.

Фото: freepik.com by stockking, PDM

Понадобятся:

яйца;

глубокая сковорода;

вода;

соль и перец.

Приготовление:

В сковороду налить воды примерно до половины и довести до кипения. В кипящую воду аккуратно разбить яйца, стараясь не повредить желток. Посолить, поперчить. Сковороду закрыть крышкой, уменьшить огонь до среднего и готовить глазунью в течение 2-4 минут, в зависимости от того, какой желток вы любите — жидкий или твердый. Готовые яйца достать шумовкой и сервировать по тарелкам.

К такой яичнице отлично подойдёт цельнозерновой хлеб и ломтик авокадо — так завтрак будет ещё питательнее и полезнее.