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Как пожарить яичницу на воде без единой капли масла: простейший рецепт полезного завтрака

Глазунья на воде в сковородке: так яичницу вы ещё не готовили

1:07
Еда

Яичница — идеальный способ начать день: это вкусное, питательное и энергетически богатое блюдо. Однако жарка в масле делает его высококалорийным и не самым здоровым. Если вы любите с утра побаловать себя глазуньей, советуем приготовить её не на масле, а на воде. Такая яичница намного полезней обычной, а ещё у нее очень нежный вкус.

Глазунья на воде в сковородке: так яичницу вы ещё не готовили
Фото: freepik.com by stockking, PDM

Понадобятся:

  • яйца;
  • глубокая сковорода;
  • вода;
  • соль и перец.

Приготовление:

  1. В сковороду налить воды примерно до половины и довести до кипения.
  2. В кипящую воду аккуратно разбить яйца, стараясь не повредить желток. Посолить, поперчить.
  3. Сковороду закрыть крышкой, уменьшить огонь до среднего и готовить глазунью в течение 2-4 минут, в зависимости от того, какой желток вы любите — жидкий или твердый.
  4. Готовые яйца достать шумовкой и сервировать по тарелкам.

К такой яичнице отлично подойдёт цельнозерновой хлеб и ломтик авокадо — так завтрак будет ещё питательнее и полезнее.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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