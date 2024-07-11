Как пожарить яичницу на воде без единой капли масла: простейший рецепт полезного завтрака

Яичница — идеальный способ начать день: это вкусное, питательное и энергетически богатое блюдо. Однако жарка в масле делает его высококалорийным и не самым здоровым. Если вы любите с утра побаловать себя глазуньей, советуем приготовить её не на масле, а на воде. Такая яичница намного полезней обычной, а ещё у нее очень нежный вкус.
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Понадобятся:
яйца;
глубокая сковорода;
вода;
соль и перец.
Приготовление:
В сковороду налить воды примерно до половины и довести до кипения.
В кипящую воду аккуратно разбить яйца, стараясь не повредить желток. Посолить, поперчить.
Сковороду закрыть крышкой, уменьшить огонь до среднего и готовить глазунью в течение 2-4 минут, в зависимости от того, какой желток вы любите — жидкий или твердый.
Готовые яйца достать шумовкой и сервировать по тарелкам.
К такой яичнице отлично подойдёт цельнозерновой хлеб и ломтик авокадо — так завтрак будет ещё питательнее и полезнее.