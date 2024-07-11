Холодный суп-пюре из свежих огурцов и авокадо: идеальное блюдо для жаркого летнего дня

Свежие огурцы можно использовать не только для овощного салата, но и приготовить из них вкуснейший летний суп. Это отличный вариант, чтобы подкрепиться в жаркий день, когда совсем не хочется тяжёлой калорийной еды. Огурцы прекрасно освежают, а авокадо делает блюдо более сытным и густым. Всего несколько минут - и лёгкое вкусное блюдо готово!
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Ингредиенты на 2 порции:
свежие огурцы - 3 шт.;
спелый авокадо - 2 шт.;
греческий йогурт - 100 г;
зелёный лук - 20 г;
свежая мята - 10 г;
лимонный сок - 1 ст. л.;
оливковое масло - 2 ч. л.;
свежий базилик или другие травы - по вкусу,
минеральная или обычная вода - по вкусу;
соль, перец.
Приготовление:
Авокадо очистить от кожуры и косточки, с огурцов срезать кожицу (если она грубая).
Нарезать огурцы и авокадо крупными кусками, измельчить ножом зелёный лук.
В блендер добавить воду, йогурт, листья мяты, свежую зелень, нарезанные продукты и лимонный сок. Взбивать в течение 3 минут.
Готовый суп посолить и поперчить по вкусу, добавить оливковое масло.
Вот и всё! Вкусное и лёгкое летнее блюдо готово. Можно сервировать и подавать к обеду. К супу отлично подойдут хрустящие гренки. Можно украсить блюдо тонкими кружками свежего огурца, тыквенными семечками или семенами льна. Пробуйте и экспериментируйте. Приятного аппетита!