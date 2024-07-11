Холодный суп-пюре из свежих огурцов и авокадо: идеальное блюдо для жаркого летнего дня

Летний суп из огурцов и авокадо: лёгкий, вкусный и освежающий

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Свежие огурцы можно использовать не только для овощного салата, но и приготовить из них вкуснейший летний суп. Это отличный вариант, чтобы подкрепиться в жаркий день, когда совсем не хочется тяжёлой калорийной еды. Огурцы прекрасно освежают, а авокадо делает блюдо более сытным и густым. Всего несколько минут - и лёгкое вкусное блюдо готово!

Фото: Adobe Stock by Maryia, PDM

Ингредиенты на 2 порции:

свежие огурцы - 3 шт.;

спелый авокадо - 2 шт.;

греческий йогурт - 100 г;

зелёный лук - 20 г;

свежая мята - 10 г;

лимонный сок - 1 ст. л.;

оливковое масло - 2 ч. л.;

свежий базилик или другие травы - по вкусу,

минеральная или обычная вода - по вкусу;

соль, перец.

Приготовление:

Авокадо очистить от кожуры и косточки, с огурцов срезать кожицу (если она грубая). Нарезать огурцы и авокадо крупными кусками, измельчить ножом зелёный лук. В блендер добавить воду, йогурт, листья мяты, свежую зелень, нарезанные продукты и лимонный сок. Взбивать в течение 3 минут. Готовый суп посолить и поперчить по вкусу, добавить оливковое масло.

Вот и всё! Вкусное и лёгкое летнее блюдо готово. Можно сервировать и подавать к обеду. К супу отлично подойдут хрустящие гренки. Можно украсить блюдо тонкими кружками свежего огурца, тыквенными семечками или семенами льна. Пробуйте и экспериментируйте. Приятного аппетита!