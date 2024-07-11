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Холодный суп-пюре из свежих огурцов и авокадо: идеальное блюдо для жаркого летнего дня

Летний суп из огурцов и авокадо: лёгкий, вкусный и освежающий

1:43
Еда

Свежие огурцы можно использовать не только для овощного салата, но и приготовить из них вкуснейший летний суп. Это отличный вариант, чтобы подкрепиться в жаркий день, когда совсем не хочется тяжёлой калорийной еды. Огурцы прекрасно освежают, а авокадо делает блюдо более сытным и густым. Всего несколько минут - и лёгкое вкусное блюдо готово!

Летний суп из огурцов и авокадо: лёгкий, вкусный и освежающий
Фото: Adobe Stock by Maryia, PDM

Ингредиенты на 2 порции:

  • свежие огурцы - 3 шт.;
  • спелый авокадо - 2 шт.;
  • греческий йогурт - 100 г;
  • зелёный лук - 20 г;
  • свежая мята - 10 г;
  • лимонный сок - 1 ст. л.;
  • оливковое масло - 2 ч. л.;
  • свежий базилик или другие травы - по вкусу,
  • минеральная или обычная вода - по вкусу;
  • соль, перец.

Приготовление: 

  1. Авокадо очистить от кожуры и косточки, с огурцов срезать кожицу (если она грубая).
  2. Нарезать огурцы и авокадо крупными кусками, измельчить ножом зелёный лук.
  3. В блендер добавить воду, йогурт, листья мяты, свежую зелень, нарезанные продукты и лимонный сок. Взбивать в течение 3 минут.
  4. Готовый суп посолить и поперчить по вкусу, добавить оливковое масло.

Вот и всё! Вкусное и лёгкое летнее блюдо готово. Можно сервировать и подавать к обеду. К супу отлично подойдут хрустящие гренки. Можно украсить блюдо тонкими кружками свежего огурца, тыквенными семечками или семенами льна. Пробуйте и экспериментируйте. Приятного аппетита!

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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