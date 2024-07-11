Как приготовить белый квас и почему только он пригоден для настоящей русской окрошки

Большинство россиян делают окрошку на домашнем квасе из ржаного иои чёрного хлеба или тёмном квасе из магазина. Эксперт русской кухни Ольга Сюткина объясняет, почему это неправильно, и делится рецептом белого кваса — единственно правильного для настоящей русской окрошки.
Белый квас — это тоже продукт брожения, но его настаивают не на хлебе, а на муке. Традиционный белый квас представляет собой кислый напиток с большим количеством пузырьков. Такой квас отлично утоляет жажду и идеально подходит для заправки окрошки. Белый квас готовят без дрожжей, с добавлением сахара. При этом сахар "съедают" молочнокислые бактерии, за счёт чего напиток получается несладким, пояснила Сюткина.
Эксперт предупредила, что для белого кваса ни в коем случае нельзя мыть изюм, так как на его поверхности находятся бактерии (дикие дрожжи), которые обеспечивают процесс брожения.
Приготовление напитка традиционно начинается с закваски.
Ингредиенты для закваски:
Приготовление:
Следующий этап — приготовление кваса.
Ингредиенты:
Приготовление:
Сюткина предупреждает, что первый квас будет молодым и не очень газированным. Если хочется получить более ядрёный напиток, то нужно слить молодой квас в другую ёмкость, оставив в банке только гущу (сусло). Добавить 50 г муки и 30 г сахара. Перемешать и долить воды. Оставить ещё на 1,5-2 дня. Когда он настоится, перелить в бутылки и в каждую бросить по 4 немытые изюминки. Бутылки плотно закупорить и убрать в холодильник. Спустя некоторое время вы получите идеальный квас для окрошки.
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