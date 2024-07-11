Чай с ярким вкусом, который охладит в жару

Освежающий и натуральный фруктово-ягодный чай

0:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Побалуйте себя вкусным и натуральным, охлаждающим фруктово-ягодный чаем.

Фото: unsplash.com by Компания по поставкам ананаса, CC0

Вам потребуется: 100 г клубники, 1 лимон, 100 г ананасов, пучок мяты, половинка имбиря, 1 л остывшего чёрного чая, 1 ч. л. мёда, лёд — по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Ананасы нарезать кубиками, лимон — кружочками, у клубники убрать хвостики и разрезать ягоды пополам. Сложить в миску.

2. Добавить туда натёртый имбирь, мёд и листики мяты. Залить всё чёрным чаем и перемешать.

3. Дать немного постоять и разлить по бокалам, добавив лёд.