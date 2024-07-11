Лосось, кабачки и другие продукты, которые можно добавить в омлет для вкуса и сытности

Эти продукты можно добавить в омлет, чтобы он стал вкуснее и сытнее

0:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Омлет — отличный вариант для завтрака. Традиционно блюдо готовится с помощью молока, яиц, соли и подсолнечного масла. Однако для того чтобы омлет получился более сытным и вкусным, можно добавить в него некоторые продукты. Представляем вашему вниманию несколько интересных вариантов для этой цели:

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Помидоры и сыр

Ветчина, сыр и зелень

Болгарский перец, помидоры и кинза

Шпинат и сыр

Грибы и сыр

Брокколи и сыр

Кабачки

Зелёный лук и лосось

Зелёный лук и креветки

Зелёный лук и икра (икру положить поверх блюда)

Ранее Pravda.Ru писала, чем можно заменить молоко при приготовлении омлета.