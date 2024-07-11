Лосось, кабачки и другие продукты, которые можно добавить в омлет для вкуса и сытности

Омлет — отличный вариант для завтрака. Традиционно блюдо готовится с помощью молока, яиц, соли и подсолнечного масла. Однако для того чтобы омлет получился более сытным и вкусным, можно добавить в него некоторые продукты. Представляем вашему вниманию несколько интересных вариантов для этой цели:
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Помидоры и сыр
Ветчина, сыр и зелень
Болгарский перец, помидоры и кинза
Шпинат и сыр
Грибы и сыр
Брокколи и сыр
Кабачки
Зелёный лук и лосось
Зелёный лук и креветки
Зелёный лук и икра (икру положить поверх блюда)
Ранее Pravda.Ru писала, чем можно заменить молоко при приготовлении омлета.