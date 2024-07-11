Приготовьте домашний низкокалорийный майонез: понравится всей семье

Рецепт приготовления домашнего майонеза

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы любите майонез, то вы всегда можете попробовать приготовить домашнюю версию — это довольно просто, а также намного вкуснее!

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Terk, CC BY 2.0

Основная проблема заключается в том, что майонез высококалориен. Вот как можно легко приготовить низкокалорийную версию майонеза.

Подготовьте ингредиенты

Убедитесь, что все ингредиенты комнатной температуры. Это помогает в процессе смешивания. Вы также можете немного подогреть яйцо, поместив его в тёплую воду на несколько минут.

Начните с яйца

Разбейте большое яйцо в чистую сухую миску. Если вы хотите придать дополнительный аромат, добавьте на этом этапе столовую ложку дижонской горчицы.

Добавьте лимонный сок или уксус

Влейте две столовые ложки лимонного сока или уксуса. Эти ингредиенты не только добавляют аромат, но и помогают улучшить текстуру майонеза.

Хорошо перемешайте их с яйцом (и горчицей, если используете).

Смешайте

Используйте ручной или погружной блендер, чтобы смешать ингредиенты. Убедитесь, что всё тщательно перемешано.

Медленно добавляйте масло

Это важнейший шаг для достижения правильной консистенции. Продолжая смешивать, начинайте добавлять масло очень медленно.

Изначально добавляйте всего несколько капель за раз. Продолжайте постоянно взбивать и постепенно добавлять масло. По мере того, как вы продолжаете смешивать и добавлять масло, вы заметите, что смесь загустевает и превращается в сливочный майонез.

Как только вы достигнете желаемой консистенции, приправьте майонез щепоткой соли и небольшим количеством перца по вкусу.

Хранение

Переложите домашний майонез в чистую банку или герметичный контейнер.

Плотно закройте его и храните в холодильнике. Домашний майонез может храниться до недели в холодильнике.