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Как приготовить голубцы в 2 раза вкуснее обычных: лайфхак советских поваров

Лайфхак, как сделать голубцы в 2 раза вкуснее

Еда

Голубцы являются популярным блюдом на постсоветском пространстве. Это блюдо насчитывает сотни вариантов приготовления.

Лайфхак, как сделать голубцы в 2 раза вкуснее
Фото: commons.wikimedia.org by Lahana_sarma.JPG: Vitaan26, PDM

Многие хозяйки готовят голубцы по-своему, но обычно они не учитывают один нюанс, который может сильно повлиять на вкус блюда. Советские повара совершали одно действие, чтобы улучшить вкус голубцов.

Перед тем как отправить блюдо тушиться, голубцы следует обжарить с двух сторон. Во время жарки капуста карамелизируется, что даёт голубцам особый вкус и аппетитный вид. Кроме того, голубцы сохраняют хорошую форму и не разваливаются.

Жарить голубцы следует на среднем огне, без добавления большого количества растительного масла. Крышкой накрывать во время жарки не нужно. После этого голубцы кладут в форму для запекания, поливают соусом и тушат до готовности.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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