Какие специи раскроют вкус жареной картошки: изысканное блюдо

Какие специи раскроют вкус жареной картошки

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Некоторые предпочитают готовить картофель без специй, считая, что одной соли будет достаточно.

Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, CC BY-SA 4.0

Иногда это действительно лучший выбор, поскольку позволяет полностью насладиться классическим вкусом жареного картофеля.

Какие пряности можно использовать для жареного картофеля:

Гранулированный чеснок

Свежий чеснок может подгореть или быстро потерять аромат, в результате чего его вкус будет едва ощутим. Гранулированный чеснок же гарантирует идеальный результат.

Луковый порошок

Несмотря на возможные сомнения, луковый порошок имеет уникальные вкусовые и ароматические свойства, которые отлично дополняют жареный картофель.

Карри

Эта смесь специй кажется специально созданной для жареного картофеля, обеспечивая превосходный баланс вкуса и аромата.