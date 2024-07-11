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Какие специи раскроют вкус жареной картошки: изысканное блюдо

Какие специи раскроют вкус жареной картошки

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Еда

Некоторые предпочитают готовить картофель без специй, считая, что одной соли будет достаточно.

Какие специи раскроют вкус жареной картошки
Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, CC BY-SA 4.0

Иногда это действительно лучший выбор, поскольку позволяет полностью насладиться классическим вкусом жареного картофеля.

Какие пряности можно использовать для жареного картофеля:

Гранулированный чеснок

Свежий чеснок может подгореть или быстро потерять аромат, в результате чего его вкус будет едва ощутим. Гранулированный чеснок же гарантирует идеальный результат.

Луковый порошок

Несмотря на возможные сомнения, луковый порошок имеет уникальные вкусовые и ароматические свойства, которые отлично дополняют жареный картофель.

Карри

Эта смесь специй кажется специально созданной для жареного картофеля, обеспечивая превосходный баланс вкуса и аромата.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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