Какие специи раскроют вкус жареной картошки: изысканное блюдо

Некоторые предпочитают готовить картофель без специй, считая, что одной соли будет достаточно.
Иногда это действительно лучший выбор, поскольку позволяет полностью насладиться классическим вкусом жареного картофеля.
Какие пряности можно использовать для жареного картофеля:
Гранулированный чеснок
Свежий чеснок может подгореть или быстро потерять аромат, в результате чего его вкус будет едва ощутим. Гранулированный чеснок же гарантирует идеальный результат.
Луковый порошок
Несмотря на возможные сомнения, луковый порошок имеет уникальные вкусовые и ароматические свойства, которые отлично дополняют жареный картофель.
Карри
Эта смесь специй кажется специально созданной для жареного картофеля, обеспечивая превосходный баланс вкуса и аромата.
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