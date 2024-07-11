По бабушкиному рецепту: добавьте это в котлеты и получите неожиданный результат

Стало известно, зачем добавлять в котлеты овощи

0:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда в составе ингредиентов для котлет можно встретить неожиданные компоненты. Это может вызвать сомнения, стоит ли их добавлять, чтобы не испортить вкус блюда.

Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, CC BY 3.0

Почему стоит добавлять овощи в фарш для котлет? Речь идет не о луке, который является обязательным ингредиентом, а о картофеле, помидорах, кабачках, капусте и моркови. Эти овощи могут показаться ненужными, но это не так.

Картофель, например, позволяет отказаться от хлеба и яиц, делая котлеты пышными и вкусными. Остальные овощи придают сочность. Поэтому иногда стоит готовить не только мясные котлеты, но и добавлять различные овощи.