По бабушкиному рецепту: добавьте это в котлеты и получите неожиданный результат

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Стало известно, зачем добавлять в котлеты овощи

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Еда

Иногда в составе ингредиентов для котлет можно встретить неожиданные компоненты. Это может вызвать сомнения, стоит ли их добавлять, чтобы не испортить вкус блюда.

Стало известно, зачем добавлять в котлеты овощи
Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, CC BY 3.0

Почему стоит добавлять овощи в фарш для котлет? Речь идет не о луке, который является обязательным ингредиентом, а о картофеле, помидорах, кабачках, капусте и моркови. Эти овощи могут показаться ненужными, но это не так.

Картофель, например, позволяет отказаться от хлеба и яиц, делая котлеты пышными и вкусными. Остальные овощи придают сочность. Поэтому иногда стоит готовить не только мясные котлеты, но и добавлять различные овощи.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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