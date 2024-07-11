Как приготовить салат "мужской завтрак": порадуйте своих близких

Домохозяйки поделились рецептом салата "мужской завтрак"

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие люди считают, что салаты слишком легкие блюда, чтобы справиться с чувством голода.

Фото: commons.wikimedia.org by Jpbrigand2, CC BY-SA 4.0

Однако это не всегда так.

Рецепт салата "Мужской завтрак"

Ингредиенты:

Ветчина — 150 г

Твердый сыр — 150 г

Орехи (любые) — 100 г

Нерафинированное оливковое масло — 2 столовые ложки

Свежий базилик (любой сорт) — по вкусу

Соль и черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Как видно, в состав входят калорийные и сытные продукты, поэтому можно не беспокоиться о голоде. Сыр натираем на терке, орехи измельчаем в ступке, ветчину нарезаем. Складываем все ингредиенты в миску.

Добавляем соль и перец, кладем вымытый и высушенный базилик.

Заправляем салат перед подачей нерафинированным оливковым маслом.