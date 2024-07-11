Как приготовить салат "мужской завтрак": порадуйте своих близких

Многие люди считают, что салаты слишком легкие блюда, чтобы справиться с чувством голода.
Однако это не всегда так.
Ингредиенты:
Ветчина — 150 г
Твердый сыр — 150 г
Орехи (любые) — 100 г
Нерафинированное оливковое масло — 2 столовые ложки
Свежий базилик (любой сорт) — по вкусу
Соль и черный перец — по вкусу
Способ приготовления:
Как видно, в состав входят калорийные и сытные продукты, поэтому можно не беспокоиться о голоде. Сыр натираем на терке, орехи измельчаем в ступке, ветчину нарезаем. Складываем все ингредиенты в миску.
Добавляем соль и перец, кладем вымытый и высушенный базилик.
Заправляем салат перед подачей нерафинированным оливковым маслом.
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