Какие ошибки делают суп опасным: их допускают все

Многие уверены, что готовят здоровую пищу, если делают это самостоятельно. Но это может быть заблуждением.
Из-за некоторых ошибок мы можем приготовить вредную еду.
Мясные жирные бульоны
Многие считают такие бульоны "настоящими" и качественными, но их не стоит употреблять регулярно.
Поэтому введите разнообразие, используя овощные бульоны.
Зажарка
Многие не представляют супы без зажарки, однако жарка не увеличивает пользу супа. По возможности морковь и лук лучше варить.
Избыточное использование соли
Многие привыкли к пересоленной еде, поэтому нормальное количество соли им кажется недостаточным. Это увеличивает риски для здоровья.
Старайтесь использовать меньше соли.
Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.