Какие ошибки делают суп опасным: их допускают все

Врачи назвали ошибки во время приготовления супа

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие уверены, что готовят здоровую пищу, если делают это самостоятельно. Но это может быть заблуждением.

Фото: commons.wikimedia.org by Ernesto Andrade, CC BY 2.0

Из-за некоторых ошибок мы можем приготовить вредную еду.

Какие 3 ошибки следует избегать?

Мясные жирные бульоны

Многие считают такие бульоны "настоящими" и качественными, но их не стоит употреблять регулярно.

Поэтому введите разнообразие, используя овощные бульоны.

Зажарка

Многие не представляют супы без зажарки, однако жарка не увеличивает пользу супа. По возможности морковь и лук лучше варить.

Избыточное использование соли

Многие привыкли к пересоленной еде, поэтому нормальное количество соли им кажется недостаточным. Это увеличивает риски для здоровья.

Старайтесь использовать меньше соли.