Как приготовить вкуснейшую домашнюю шаурму: любимый рецепт Гордона Рамзи

Домашняя шаурма по-шефски: вкусный ужин по рецепту Гордона Рамзи

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецептов шаурмы великое множество, но по сути все они сводятся к одному: взять лаваш, завернуть туда любимые ингредиенты, добавить соус — и вуаля! Но шеф-повара на то и профессионалы, чтобы даже в такое простое блюдо привнести что-то авторское и сделать обычную шаурму незабываемой. Звезда британской кухни Гордон Рамзи делится любимым фирменным рецептом простой и вкусной шаурмы с острым соусом.

Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

Ингредиенты на 2 порции:

Бедра куриные (филе) — 4 шт.

Тортильи или лаваш — 2-4 шт.

Масло оливковое.

Зеленый лук — 2 пучка.

Капуста белокочанная — 1/4 кочана.

Свежие помидоры — 2 шт.

Маринад:

Корица молотая — 1/2 ч. ложки.

Имбирь молотый — 1/2 ч. ложки

Кориандр молотый — 1/2 ч. ложки.

Кардамон молотый.

Мускатный орех.

Чеснок — 2 зубчика.

Сок 1/4 лимона.

Небольшой пучок кинзы.

Масло оливковое.

Соль и свежемолотый перец.

Соус:

Майонез.

Чили соус или любой соус на ваш выбор.

Приготовление: