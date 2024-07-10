Как приготовить вкуснейшую домашнюю шаурму: любимый рецепт Гордона Рамзи

Рецептов шаурмы великое множество, но по сути все они сводятся к одному: взять лаваш, завернуть туда любимые ингредиенты, добавить соус — и вуаля! Но шеф-повара на то и профессионалы, чтобы даже в такое простое блюдо привнести что-то авторское и сделать обычную шаурму незабываемой. Звезда британской кухни Гордон Рамзи делится любимым фирменным рецептом простой и вкусной шаурмы с острым соусом.
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Ингредиенты на 2 порции:
Бедра куриные (филе) — 4 шт.
Тортильи или лаваш — 2-4 шт.
Масло оливковое.
Зеленый лук — 2 пучка.
Капуста белокочанная — 1/4 кочана.
Свежие помидоры — 2 шт.
Маринад:
Корица молотая — 1/2 ч. ложки.
Имбирь молотый — 1/2 ч. ложки
Кориандр молотый — 1/2 ч. ложки.
Кардамон молотый.
Мускатный орех.
Чеснок — 2 зубчика.
Сок 1/4 лимона.
Небольшой пучок кинзы.
Масло оливковое.
Соль и свежемолотый перец.
Соус:
Майонез.
Чили соус или любой соус на ваш выбор.
Приготовление:
Сделать маринад: чеснок, сок лимона и листья кинзы добавить блендер, перемолоть до гладкой консистенции. Добавить 4 ст. ложек оливкового масла, добавить соль и перец, снова пробить в блендере. Смешать маринад с курицей. Оставить мариноваться на 2 часа.
Разогреть сковороду на среднем огне. Курицу вынуть из маринада и обжаривать по 7-10 минут с каждой стороны. Оставить курицу отдыхать.
Тем временем тортильи или лаваш немного обжарить на оливковом масле. Главное — не пересушить.
Готовую курицу нарезать на небольшие кусочки. Часть выложить на тортилью, сверху добавить нарезанный лук, помидоры соломкой, тонко нашинкованную капусту, майонез и чили соус. Свернуть шаурму и подавать!