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Как приготовить вкуснейшую домашнюю шаурму: любимый рецепт Гордона Рамзи

Домашняя шаурма по-шефски: вкусный ужин по рецепту Гордона Рамзи

2:10
Еда

Рецептов шаурмы великое множество, но по сути все они сводятся к одному: взять лаваш, завернуть туда любимые ингредиенты, добавить соус — и вуаля! Но шеф-повара на то и профессионалы, чтобы даже в такое простое блюдо привнести что-то авторское и сделать обычную шаурму незабываемой. Звезда британской кухни Гордон Рамзи делится любимым фирменным рецептом простой и вкусной шаурмы с острым соусом.

Домашняя шаурма по-шефски: вкусный ужин по рецепту Гордона Рамзи
Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

Ингредиенты на 2 порции:

  • Бедра куриные (филе) — 4 шт.
  • Тортильи или лаваш — 2-4 шт.
  • Масло оливковое.
  • Зеленый лук — 2 пучка.
  • Капуста белокочанная — 1/4 кочана.
  • Свежие помидоры — 2 шт.

Маринад:

  • Корица молотая — 1/2 ч. ложки.
  • Имбирь молотый — 1/2 ч. ложки
  • Кориандр молотый — 1/2 ч. ложки.
  • Кардамон молотый.
  • Мускатный орех.
  • Чеснок — 2 зубчика.
  • Сок 1/4 лимона.
  • Небольшой пучок кинзы.
  • Масло оливковое.
  • Соль и свежемолотый перец.

Соус:

  • Майонез.
  • Чили соус или любой соус на ваш выбор.

Приготовление:

  1. Сделать маринад: чеснок, сок лимона и листья кинзы добавить блендер, перемолоть до гладкой консистенции. Добавить 4 ст. ложек оливкового масла, добавить соль и перец, снова пробить в блендере. Смешать маринад с курицей. Оставить мариноваться на 2 часа.
  2. Разогреть сковороду на среднем огне. Курицу вынуть из маринада и обжаривать по 7-10 минут с каждой стороны. Оставить курицу отдыхать.
  3. Тем временем тортильи или лаваш немного обжарить на оливковом масле. Главное — не пересушить.
  4. Готовую курицу нарезать на небольшие кусочки. Часть выложить на тортилью, сверху добавить нарезанный лук, помидоры соломкой, тонко нашинкованную капусту, майонез и чили соус. Свернуть шаурму и подавать!
Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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