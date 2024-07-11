Рецепт пышных оладий с кефиром: пошаговое руководство по приготовлению с использованием соды

Этот простой трюк сделает ваши оладьи пышными и невероятно вкусными

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Все знают, что сода делает оладьи пышными, но почему же результаты у всех разные? Вероятно, дело в последовательности добавления ингредиентов.

Фото: flickr. com by Theo Crazzolara, CC BY 2.0

Соду нужно "гасить" в кислой среде, но это необязательно должен быть уксус. Можно использовать кефир, который улучшает вкус и текстуру оладий. Соду лучше всего смешать с мукой, а затем добавить кефир, чтобы оба компонента вступили в реакцию с щелочью.

Как приготовить пышные оладьи

Для приготовления понадобятся: стакан муки, стакан кефира, одно яйцо, две столовые ложки сахара, полчайной ложки соли и соды. Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры для достижения наилучшего результата. Яйца следует заранее достать из холодильника, а кефир лучше слегка подогреть.